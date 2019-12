Evropská házená do roku 2025 na Sport1 a Sport2

18.12.2019 15:09

Infront a DAZN Group, společně s Pragosportem, se dohodl s AMC Networks International - Central and Northern Europe na uzavření smlouvy o poskytnutí práv, která zajišťují televizní pokrytí evropských elitních klubových házenkářských soutěží v Maďarsku, České republice a Slovensku pro následujících pět let.

Dohoda, která začíná sezónou 2020/21 obsahuje živé pokrytí EHF Champions League (mužské i ženské), EHF Handball league a EHF European Cupu na stanicích Sport1 a Sport2 až do konce sezóny 2024/25 pro Maďarsko, Českou Republiku a Slovensko.

DAZN Group a Infront se dohodli jménem Evropské házenkářské federace. Cílem obchodu je dostat házenou do většího povědomí, což je součástí desetiletého komerčního plánu běžícího od roku 2020 do roku 2030.

David Szlezak, ředitel marketingu EHF GmbH k dohodě řekl: „ Maďarsko je pro nás v poslední době jedním z klíčových trhů pro top evropskou házenou a spolupráce s AMCNI CNE byla zatím velmi pozitivní. Díky tomu se soutěže dostaly až k fanouškům. Těšíme se, že podnikneme další kroky, které v následujících pěti letech přinesou ještě pozitivnější zkušenosti a zážitky .“

Levente Málnay, Executive Vice President and Managing Director AMC Networks International - Central and Northern Europe dodal: „ Posledních 6 let jsme během vzájemné spolupráce s EHF Marketing GmbH zaznamenávali velmi pozitivní vztah. Maďarské týmy vyhrály tři tituly EHF Champions League a skončily na druhém nebo třetím místě v dalších ročnících. Stejně tak je Tatran Prešov pravidelným účastníkem základních skupin Champions League, zatímco Baník Most byl na evropské scéně na této úrovni nováčkem. Tato dohoda ukazuje, jak důležitým závazkem je pro nás zprostředkovat fanouškům ten nejprestižnější obsah a dostat nejlepší světovou házenou se vší úžasnou atmosférou a největšími hvězdami k fandům na klíčových trzích .“

zdroj: AMC