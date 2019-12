Začalo natáčení historicko-dramatického seriálu Leonardo

15.12.2019 17:55

Produkční společnost Rai Fiction ve spolupráci s France TV, Lux Vide, Big Light Production a Sony Pictures Television začala 2. prosince s natáčením zbrusu nového historicko-dramatického seriálu "Leonardo".

Jak již název napovídá, děj seriálu se bude točit kolem italského umělce a génia Leonarda Da Vinci.

Seriál bude mít osm padesátiminutových dílů. Režie se ujali Dan Percival a Alexis Sweet. Na scénáři pracovali Frank Spotnitz který se již podílel na úspěšném seriálu Rai Medici, Masters of Florence a Steve Thompson, který se scenáristicky podílel na seriálu Sherlock.

V roli Leonarda se představí jeden z nejtalentovanějších herců současnosti irského původu, kterého diváci mohou znát například ze seriálu Poldark, Aidan Turner a v dalších rolích se objeví britský herec Freddie Highmore, kterého diváci mohou znát ze seriálu Good Doctor.

Seriál Leonardo nebude pouze příběhem o umělci a vynálezci, který svým uměním ovlivnil světovou vědu, ale především to bude příběh o člověku a o jeho životě.

Freddie Highmore: "Leonardo byl nechtěným synem, gay a outsiderem společnosti. Tehdejší společnost se na Leonarda dívala jako na vyvrhela, kterého se spíše stranila. Seriál bude velmi emotivně vyprávět jeho těžkou cestu životem, zároveň to bude jakási sonda do života tehdejší společnosti, která byla velmi krutá, ale zároveň možná právě díky tomu, dokázal Leonardo ze sebe vydat to nejlepší."

Vysílání seriálu je naplánováno na podzim 2020 ve světové premiéře na Rai 1 a Rai 4K a v roce 2021 ve zbytku světa. Již nyní projevilo zájem o seriál více než sto televizních společností. Rozpočet seriálu se pohybuje okolo 28 milionů eur.

Zdroj: Rai a italská a světová média + franck