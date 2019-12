Legendární show Tutti frutti se zřejmě vrátí

13.12.2019 20:07

Před téměř 33 lety vznikla jedna z nejúspěšnějších italských televizních show, která se vysílala nejenom v Itálii ale i v dalších zemích Evropy, především v Německu pod názvem Tutti Frutti (v překladu "Všechno ovoce") na stanici RTL.

Nyní mediální skupina Mediaset chce show vrátit na televizní obrazovky v novém formátu a to pravděpodobně od podzimu 2020. V Itálii se erotická show Tutti Frutti vysílala pod názvem Colpo Grosso (v překladu "Velká rána").

Show Colpo Grosso vznikla v roce 1987 a vysílala se až do poloviny roku 1992 na stanici Italia 7, která tehdy patřila pod skupinu Mediaset. Stanice dnes již neexistuje a místo ní vysílá kanál 7Gold.

První díl oficiálně odstartoval 16. listopadu 1987.

Otcem pořadu byl hudební skladatel a herec Umberto Smaila který pořad i moderoval. Spolu s ním pořad moderoval i transsexuál Maurizia Paradiso, což vyvolalo poměrně velké pozdvižení mezi diváky, protože to bylo vůbec poprvé v historii italské televize kdy se transsexuál objevil v televizi v roli moderátora.

Z Paradiso se pak stala doslova celebrita a začala se objevovat i v pornografických filmech.

Pořad se natáčel ve studiích Icet Studios v Miláně a zajímavé je, že v těchto studiích se natáčela i německá verze Tutti Frutti s německým moderátorem, ale většina děvčat Cin Cin byly z původní italské verze. RTL totiž neměla k dispozici taková studia, která by umožnila natáčení pořadu přesně podle originální licence. Než stavět nové studio, bylo pro RTL výhodnější pořad natáčet přímo v Itálii. To stejné platilo i pro švédskou televizi TV3.

Kromě Německa či Švédska se show vysílala například i ve Španělsku (Ay, qué calor!) nebo Brazílii (Cocktail).

Tzv. holky Cin Con pocházely z celého světa. Mediaset holky vybírala velkým castingem a výběr nebyl vůbec jednoduchý, protože se vybíralo z více než třech stovek děvčat.

Mezi nejúspěšnější Cin Con holky patřily zejména:

- Nadia Picciurro (Itálie), která ale měla nešťastný osud, neboť zemřela v pouhých 19 letech v autonehodě. Nadia se objevila pouze v první sérii.

- Monique Sluyter (Holandsko), byla velmi úspěšná v modelingu a získala celkem 4x titul Best Playmate, účinkovala i v erotických filmech.

- Alma Lo Moro (Itálie), dnes především divadelní herečka.

- Esther "Amy" Kooiman (Francie), účinkovala pouze v první sérii, poté se vydala na dráhu pornoherečky pod pseudonymem Zara White.

- Tiziana D'Arcangelo (Itálie), dnes žije v Holandsku a natočila několik filmů holandské produkce.

- Nadia Visintainer (Itálie), jako jedna z mála holek zůstala aktivní v televizi a věnuje se moderování.

- Jasmine Lipovsek (Švédsko), dnes modelka a žena pilota F1 Ivana Capelliho, žije v Itálii.

- Stella Kobs (Německo), známá playmate především v 90 letech. Dnes žije střídavě v Německu a Los Angeles. Je i aktivní političkou za německou Stranu Zelených.

- Deborah Wells (Maďarsko), v 90 letech moderovala i několik úspěšných pořadů na Rai a účinkovala i v úspěšném erotickém filmu Paprika v roce 1991. Je také známou pornoherečkou.

- Debora Vernetti (Itálie), dnes je úspěšnou filmovou a televizní herečkou.

- Mikki Brenner (Německo), pracovala dlouhé roky pro americkou Penthouse a natočila i několik porno filmů.

- Amy Charles (Velká Británie), jako jediná opustila svět erotiky a započala pěveckou kariéru.

- Elke Jeinsen (Německo), byla nejstarší holkou Cin Cin (ročník 1966), vyhrála druhé místo Miss Německo v roce 1986. Z Itálie odjela rovnou do Hollywoodu kde účinkovala například v seriálu Baywatch nebo filmu Crocodille Dundee 3.

- Simone Burkhard (Německo), jedna z nejúspěšnějších dívek Playboye, účinkovala i v několika erotických filmech především německé produkce.

- Antonia Valeria Bálint (Maďarsko), vyhrála Miss Maďarsko v roce 1991, poté moderovala v Maďarsku několik úspěšných pořadů a dnes je političkou za stranu Fidesz.

- Tracy Dali (USA), jediná neevropská dívka se krátce věnovala modelingu a účinkovala i ve filmu Návrat do budoucnosti 2. V Německu a Itálii zkoušela štěstí ve filmu, ale bez většího úspěchu.

Zajímavosti:

Pořad měl ve světě velký ohlas a byl velmi populární také díky stanici RTL, která vysílala nekódovaně přes satelit a show tak byla dobře dostupná komukoliv v dosahu satelitu Astra.

Pořad se vysílal jako převzatý i například v Albánii nebo Afrických zemích kde obyvatelé hovořili italským jazykem, například v Lybii kde Mu'ammar Gheddafi poslal oficiální stížnost italské vládě, neboť pořad Colpo Grosso rozptyloval lybijské muže od modliteb.

Americký režisér Francis Ford Coppola když přijel v roce 1988 do Itálie byl pořadem tak fascinován, že chtěl koupit licence i pro USA. Ale žádná z amerických TV neměla zájem o tento typ pořadu.

Mezi skalní fanoušky pořadu patřili i třeba herec James Belushi nebo režisér John Landis, dále politik Michail Gorbačov, který si během návštěvy Říma v roce 1989 pořídil několik VHS kazet.

Naopak velkým odpůrcem pořadu byl americký prezident Ronald Reagan, který v americké stanici CBS pořad označil za skandální a za příklad pokřivené evropské kultury.

Ve třetí sérii (89/90) se objevila v roli moderátorky maďarská pornoherečka Cicciolina která se v pořadu "proslavila" velmi otevřeným striptýzem s hadem.

zdroj: franck