4K Universe opustil platformu TivúSat

23.12.2019 13:07

DNES!

Z nabídky bezplatné satelitní platformy TivúSat byl v pátek 20. prosince 2019 v tichosti vyřazen americký zábavní kanál 4K Universe. Stanice se stala součástí nabídky DTH služby v říjnu. Začátkem listopadu byl signál zakódován.

Program 4KUniverse byl po zakódování dostupný pro minimum zákazníků TivúSat - stanice byla zařazena na nové karty TivúSat Black, které se na trhu objevily po zakódování vysílání, tj. začátkem listopadu.

" Každý vysílatel který vstoupí do TivúSat, vstupuje na vlastní náklady. TivúSat pak vysílateli poskytne know how, kódování, technickou podporu, LCN a podobně. Proto, jsme se rozhodli o okamžité vyřazení kanálu z nabídky TivúSat a tedy odebrání kódování pro naši platformu ," uvedl provozovatel platformy TivúSat. " Ostatní kanály zůstávají v nabídce beze změny. Divákům se omlouváme ," dodal operátor.

technické parametry - 4K Universe:

• Eutelsat Hot Bird 13E (13°E), freq. 10,727 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

zdroj: franck + vl.info