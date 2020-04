ČT chystá netradiční verzi Pomozte dětem

V sobotu 2. května od 20.00 hodin se na ČT1 uskuteční další z řady koncertů pro charitativní sbírku Pomozte dětem. Tentokrát nejen v netradičním termínu, ale také v trochu netradičním duchu.

Koncertem z obýváků českých zpěvaček a zpěváků živě provede Aleš Háma, který bude diváky průběžně informovat o tom, kolik se ve sbírce vybralo peněz. Na večerní koncert Pomozte dětem - Kuře v bačkorách bude už zcela tradičně po celý den v živých vstupech zvát Alena Zárybnická.

Letos si „Žluté kuře“, oblíbený maskot sbírky, obuje bačkory a představí koncert z obýváků, který se kvůli současné situaci odehraje z domácností jednotlivých interpretů. Všichni účinkující dostali stejné zadání, natočit sami, nebo za pomoci nejbližších, nahrávku své písně v soukromí svého bydliště, chalupy či studia. Televizní štáb poskytl nejnutnější instrukce a technickou podporu, ale natáčení probíhá bez jeho účasti.

▲ Miro Žbirka pro Kuře v bačkorách (foto: ČT)

Výběr písně, aranž a její předvedení je tedy ryze v režii jednotlivých protagonistů. Živý přenos letos odvysílá moderátor Aleš Háma přímo ze své pracovny. Samoobslužné natáčení umožní odvysílat vystoupení bez roušek bez porušení současných opatření. Pro diváky to bude nevšední zážitek a příležitost, jak zažít své oblíbené umělce jinak, bezprostředně a zblízka.

„ Pro Kuře neboli nadaci Pomozte dětem vystupuji pravidelně a dělám to v této náročné době dvojnásob rád. Myslím, že skladba Čistý svet, kterou zpívám s nevidomou klavíristkou Ráchel Skleničkovou, v současné situaci velmi rezonuje ,“ prozradil Miro Žbirka a podobně uvažoval i Petr Janda, který k výběru své skladby říká: „ Vybral jsem si Otázky, ze které taková ta současná nejistota úplně vyzařuje .“ A Monika Absolonová je doplňuje: „ Kuře svými vystoupeními podporuji už léta a vždy moc ráda, protože to má smysl. Letos mě už podruhé doprovodí vynikající pianista a kamarád Ondřej Hájek. Rozhodli jsme se pro píseň Lásko má, já stůňu z muzikálu Noc na Karlštejně, ve kterém jsem čtrnáct let účinkovala a mám pocit, že za doprovodu piana zní moc dobře a mohla by diváky ČT potěšit. Mimo mě a Ondry uvidíte i překvapení, a to další členy naší domácnosti - mého syna, partnera a psa. Mladšího syna ne, toho hlídaly babičky .“

▲ Monika Absolonová pro Kuře v bačkorách (foto: ČT)

„ Inspirací nám byly realizované počiny v zahraničí, zejména koncert televizní stanice FOX. Chtěli jsme ukázat, že lidé z kultury - muzikanti, herci a další osobnosti - jsou na tom v téhle situaci podobně jako my ostatní. Navíc nemohou dělat to, co umí nejlépe, tedy zpívat a hrát pro publikum. Domácí natáčení je těžké. Chybí světla, kostýmy, líčení, štáb, diváci, přesto se všichni oslovení pustili do natáčení s vervou a odhodláním pomoci dobré věci. Už teď patří všem zúčastněným velký dík. Doufám, že uvolněná energie motivuje lidi, aby přispěli na dobrou věc, což sbírka Pomozte dětem bezesporu je. Protože právě teď to dává největší smysl ,“ vysvětluje kreativní producentka Veronika Slámová. Moderátor Aleš Háma ještě dodává: „ Za normálních okolností bych asi nechtěl, aby se přenos odehrával v mém domě, ale myslím, že mimořádné situace si žádají mimořádné řešení .“

Pomozte dětem bude diváky provázet celou první květnovou sobotu i přes den. Pětkrát bude Alena Zárybnická informovat o průběžné výši konta na ČT1 a zpravodajské ČT24 a představí zákulisní přípravy večerního pořadu, účinkující i další lidi z týmu, kteří Kuře v bačkorách chystají. Divákům také sdělí nejdůležitější informace o tom, jakým způsobem přispět a jak pomoci znevýhodněným a ohroženým dětem. „ Letos je Kuřeti dvacet dva let. Skoro se mi nechce věřit. Osobně, jestli se dobře pamatuji, budu letos s Kuřetem už dvacátý rok. Poprvé to ale bude v takhle velmi výjimečné situaci. Mimochodem, právě proto se také potkáme první květnovou sobotu namísto tradičního Velikonočního pondělí. Za poslední dva měsíce jsme ukázali, že umíme pomoci druhým - myslím tak obyčejně lidsky, sousedsky... Moc si přeju, abychom na děti, i jejich rodiče, které se ne vlastním přičiněním dostaly do svízelné situace, mysleli i v době, jež může být svým způsobem komplikovaná pro každého z nás. První květnová sobota s Pomozte dětem a večerní Kuře v bačkorách budiž jen prvním impulzem. Hned poté, už 4. května, startuje Peříčkový týden a účet pěkně kulatého dvaadvacátého ročníku se uzavírá 30. června. Věřím a doufám, že v konečném účtování se letos víc než jindy projeví tak důležitá sounáležitost ,“ přeje si moderátorka Alena Zárybnická.

Od vzniku sbírky Pomozte dětem v roce 1998 bylo podpořeno téměř 200 tisíc znevýhodněných dětí z celé České republiky a rozděleno přes 240 milionů Kč. V letošním 22. ročníku se získávají prostředky na projekty 30 neziskových organizací, které vybraly odborné komise. Náklady projektů jsou v celkové výši 9 264 818 Kč a pokud se podaří vybrat tuto částku, zlepší se tak život přesně 2 324 dětí!

Mezi sobotními vystupujícími nebudou chybět Vojta Dyk se svým americkým projektem D.Y.K., Ewa Farna, Dan Bárta, Marek Eben, Bára Poláková, Petr Janda, Marie Rottrová nebo Jiří Korn a 4TET.

