Vaření je věda! Ověří to v GurmetLabu na ČT2

27.04.2020 12:13

DNES!

Každý kuchař je v podstatě chemik. Nečekaná odhalení, praktické rady, zajímavosti ze světa vědy i vaření divákům ukáží gastronomický „geek“ a herec Jan Hofman a manažer českého národního týmu kuchařů a cukrářů, Tomáš Popp. Šestidílná vědecká cooking show GurmetLab se na obrazovkách poprvé objeví ve čtvrtek 30. dubna ve 21.00 hodin na ČT2.

Televizní obrazovky i internet jsou plné pořadů o vaření, potravinách, zdravé stravě. Ti nejlepší kuchaři v nich vysvětlují, jak s jídlem pracují profesionálové - ovšem nikdo už se nezeptá proč. Odpověď na tuto otázku proto hledají hlavní protagonisté pořadu Tomáš Popp a Jan Hofman: „ Jsem herec a v GurmetLabu hraju postavu gastrogeeka. V praxi to vypadá tak, že má spoustu rozumů, ale je rád, že zvládne míchaná vajíčka. Já osobně jsem větší kuchař, ale s minimem teorie. V GurmetLabu jsem pochopil logiku většiny kuchařských postupů. Je to opravdu věda! “

V šesti dílech budou diváci sledovat přípravu oblíbených jídel díky vědeckého oka termokamer, mikroskopu a analytických přístrojů. Zjistí tak, co se při jejich přípravě děje, i to, že špičkové kuchyně mají stejné přístroje jako Akademie věd, nebo že vypečená kůrka na pečeni je vlastně Maillardova reakce.

▲ GurmetLab a Jan Hofman (foto: ČT)

Přehled prvních tří epizod

Vůně ryby (vysílání 30. dubna)

Ačkoli nemáme moře, jsme národem rybářů. A přesto ryby skoro nejíme. Když si však uvědomíme, že to není ryba, co nám na rybách někdy nevoní, otevře se nám širý oceán gastronomických zážitků. Zjistíme, proč ryby neumrznou, když plavou ve vodě, která má čtyři stupně pod vodou. Proč je pivo lepší než mléko, a jak toho využít v kuchyni.

Něco tu kvasí (vysílání 14. května)

Ovoce stromů rajských jíme, ale když ho necháme zkvasit, můžeme ho i pít. A to slibuje ještě větší zábavu - pokud ovšem víme, jak na to. Když nevíme, dáme si poradit od odborníka a třeba se k tomu dozvíme, co má společného jogurt a kuře nebo kolik škrobu v bramboře stačí na michelinskou hvězdu.

Mouka v akci (vysílání 21. května)

Nejen chlebem živ je člověk - zvláště, když ten z velkopekárny pár hodin po zakoupení zplesniví. Plané nadávání v kavárnách však věci nezmění: je třeba vzít je do vlastních rukou. A při té příležitosti zjistit, že není nudle jako nudle, jaké jsou půvaby amylografické křivky a jak nahlas zvoní mouce hrana.

zdroj: ČT