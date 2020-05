Trikolor TV slaví 15 let. Pro klienty až 6 měsíců bezplatného příjmu

01.05.2020 11:48

DNES!

Významné výročí oslavuje operátor největší ruské satelitní a internetové televizní platformy Trikolor TV. 15. narozeniny oslavuje se svými zákazníky, kterým nabízí až 6 měsíců bezplatného příjmu.

Televizní stanice, seriály a tisíce filmů v on-line knihovně Trikolor TV až na pěti zařízeních mohou. To je služba Trikolor TV Online (internetová platforma).

Čím déle je divák zákazníkem Trikolor TV, tím může získat větší dárek:

• Až tři roky (registrace od 5.2017 a později) - 1 měsíc (31 dní) sledování Trikolor TV Online navíc

• Od tří do šesti let (registrace od 2.5.2014 do 1.5.2017) - 2 měsíce (62 dní) bezplatného sledování Trikolor TV Online

• Od 6 do 12 let (registrace od 2.5.2008 do 1.5.2014) - 3 měsíce (93 dní) bezplatného sledování Trikolor TV Online

• Více než 12 let (registrace 1.5.2008 a dříve) - 6 měsíců (186 dní) sledování Trikolor TV Online

Pro získání příslušného dárku musí zájemce provést následující:

1) Zaplatit roční předplatné hlavního balíčku svého tarifu (Edinyj, Edinyj Multi Lajt, Edinyj Multi, Edinyj Ultra HD, Extra)

2) Následující den po platbě má na svém osobním účtu si zaktivovat dárek v sekci "Akce a speciální nabídky".

3) Sledovat televizní stanice a tisíce filmů v on-line knihovně na pěti zařízeních

Kampaň 15 let Trikoloru probíhá od 1.5.2020 do 30.6.2020.

zdroj: telesat-news.net