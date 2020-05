HBO GO na měsíc zdarma u Slovak Telekomu

07.05.2020 10:32

DNES!

Společnost Slovak Telekom ve spolupráci s HBO přináší svým zákazníkům službu HBO GO na měsíc zdarma. Akce potrvá od 8.5. do 21.6.2020 a využit ji mohou všichni zákazníci Telekomu s měsíčně fakturovanou službou.

HBO GO na měsíc zdarma mohou zákazníci Telekomu získat zasláním SMS ve tvaru "HBO GO ZAP kód adresáta" na bezplatné číslo 0903333188.

Službu HBO GO si mohou aktivovat zákazníci s paušály Happy, Ano i s novými T paušály a také klienti pevné sítě, kteří využívají některé ze služeb Magio Internet nebo Magio Televize.

Zákazník po aktivaci HBO GO získá automaticky slevu 100% z poplatku na 30 dní, přičemž po uplynutí této doby může službu deaktivovat zasláním SMS ve svaru "HBO GO VYP TV ID HBO GO" na číslo 0903333188 nebo může službu nadále využívat za měsíční poplatek 5,99 eur měsíčně bez vázanosti, resp. 5 eur měsíčně při 24 měsíční vázanosti.

▲ Lego príbeh s HBO GO (foto: Slovak Telekom)

Během května se HBO GO rozšíří až o 17 titulů o superhrdinech z kolekce Disney MARVEL. Jde o všechny filmy série Avangers, Iron Man, Captain America či Thor, které budou k dispozici s dabingem nebo v původním znění s titulky během celého května.

Vedle toho mohou zákazníci HBO GO sledovat i oblíbené filmy s mladým čarodějem Harry Potterem, či kultovní seriál Hra o trůny.

Celkem si mohou diváci vybírat ze stovek filmů a tisíců seriálů, které mohou sledovat na své smart tv či přes Magio GO Box, v mobilu či na počítači.