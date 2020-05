Šestidílná doku série Zmizím ve tmě v červnu na HBO

08.05.2020 08:05

DNES!

Zmizím ve tmě, šestidílná dokumentární série, která bude uvedena na HBO dne 29. června s dalšími novými epizodami uváděnými vždy následující pondělí, je založena na stejnojmenné knize, v níž autorka Michelle McNamara pátrá v temném světě po násilnickém predátorovi, jemuž přezdívá State Killer.

Série je režírována držitelkou ceny Emmy a na Oscara nominovanou Liz Garbus (“Kdo zabil Garretta Phillipse?“ z produkce HBO, “Gloria Vanderbilt a Anderson Cooper: Rodinná historie“), producentem série je Story Syndicate. Dalšími režiséry jsou Elizabeth Wolff, Myles Kane a Josh Koury.

I'LL BE GONE IN THE DARK bude rovněž k vidění na HBO a HBO GO a prostřednictvím partnerských streamovacích platforem.

Predátor přezdívaný Golden State Killer, který děsil Kalifornii v sedmdesátých a osmdesátých letech, je zodpovědný za padesát vloupání a znásilnění a dvanáct vražd. Tato série zpovídá přeživší a jejich rodiny a zároveň mapuje období, kdy sexuální trestné činy byly často promíjeny nebo nebyly kvůli studu ani oznamovány. Žijeme v době, která je fascinována kriminálními příběhy podle skutečných událostí i varovnými vyprávěními o nástrahách všemožných závislostí. Ale tato série má ještě mnohé navíc - je sugestivní meditací na téma posedlosti a ztráty, je kronikou nepředvídatelné cesty záhadného vraha, je dokumentem intenzivní touhy jedné ženy znovu oživit případ, který tehdy všechny naprosto šokoval.

Michelle McNamara vedla klidný život, byla autorkou, matkou a manželkou toužící žít na periferii Hollywoodu s manželem Pattonem Oswaltem, profesionálním komikem. Ale každou noc, jakmile rodina usnula, propadala své obsesi, nevyřešeným případům. Trávila hodiny v online světě, v chatovacích místnostech a na kriminálních blozích. Narazila na podrobnosti případu Golden State Killer, dokonce se spojovala s podobně uvažujícími monstry, vyměňovala si s ostatními fakta, fotografie a později i možné stopy.

Její blog o nevyřešených případech True Crime Diaries vyústil v obsáhlý článek o tomto případu v Los Angeles Magazine, díky němuž autorka uzavřela smlouvu na napsání knihy. Její posedlost se tak stupňovala, mysl zaplavovaly stále temnější úvahy, strach se stupňoval. Autorka se na případu stala bez nadsázky závislou a problém postihl nejen její jinou práci, ale i rodinný život. Začala brát léky, aby úzkostné stavy aspoň nějak zvládala. Dlouhodobě trpěla nespavostí, když konečně usnula, zastihly ji děsivé noční můry. McNamara zemřela, když se neúmyslně předávkovala léky na spaní. Po její smrti se její manžel Oswalt spojil s jejími spolupracovníky Paulem Haynesem a Billym Jensenem, aby mu pomohli dokončit knihu, která byla přijata s obrovským nadšením a v roce 2018 se stala podle New York Times bestsellerem.

I'LL BE GONE IN THE DARK je detektivním příběhem vyprávěným vlastními slovy jeho autorky prostřednictvím exkluzivních nahrávek a úryvků z knihy čtených herečkou Amy Ryan. Vychází z rozsáhlých archivních záběrů a obsáhlých policejních spisů, obsahuje nové rozhovory s vyšetřovateli, oběťmi a členy jejich rodin, čímž odhaluje závažné chyby v tehdejším vyšetřování. Zároveň se jedná o nekompromisní portrét oné doby, kdy se oběti za čin, který na nich byl spáchán, styděly a neoznámily jej, a kdy byla soudním systémem média nucena stát v pozadí. Stejně jako kniha dává dokumentární série velký prostor k vyjádření obětem, které jí tak kromě nových informací k případu dávají hluboce lidský rozměr.

Zároveň je série výpravou do duše McNamary, houževnaté novinářky a laické vyšetřovatelky, jejíž neúnavné pátrání jí vysloužilo respekt v rámci právního systému a jejímuž článku i knize se dostalo velkého kritického uznání. Její sugestivní psaní reflektuje hluboká témata jako ztráta, úzkost, závislost, zaslepující láska a temná tajemství všednodenních životů. Autorka zůstala neúnavně odhodlaná několik dlouhých let, díky čemuž případ nezapadl a zůstal na očích a v mysli veřejnosti. Deset let poté, co na něm začala pracovat, a dva měsíce po posmrtném vydání knihy se v jejím rodném Chicagu sešli manžel a spolupracovníci, aby veřejně přečetli úryvky z knihy. Díky neochvějnému úsudku McNamary, odvaze obětí vyprávět svůj otřesný příběh a celé dekády trvajícímu odhodlání vyšetřovatelů dopadnout pachatele je série I'LL BE GONE IN THE DARK pohlcujícím portrétem jedné komunity zmítané strachem a fascinujícím obrazem boje za spravedlnost. Zároveň se ovšem podařilo natočit myšlenkově bohatou, úchvatnou meditaci o přežití, dopadu trestných činů na celou společnost a síle obětí dál žít.

I'LL BE GONE IN THE DARK je série natočená v produkci Story Syndicate. Na motivy knihy od Michelle McNamary; režie: Liz Garbus, Elizabeth Wolff, Myles Kane a Josh Koury; producentky: Elizabeth Wolff a Kate Barry; koproducenti: Myles Kane a Josh Koury; producenti: Liz Garbus, Dan Cogan, Michelle McNamara, Patton Oswalt a Dave Rath; koproducenti: Paul Haynes a Billy Jensen. Ůryvky z knihy od Michelle McNamary čte Amy Ryan. Producentky za HBO jsou Nancy Abraham a Lisa Heller.

zdroj: HBO