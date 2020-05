Discovery Channel je v květnu cílovou stanicí pro únik

12.05.2020 13:44

V květnu přináší Discovery Channel klasický obsah, který ho jako značku utváří a charakterizuje, a pomáhá divákům procestovat z pohodlí domova celý svět. Díky speciální programové nabídce, v níž nechybí aljašská divočina, cestování, přírodopis i zvířata ve volné přírodě, přenese nadšené obdivovatele cestování z obývacích pokojů do všech koutů světa, od parné džungle až po mrazivou Aljašku.

„Přineseme vám celý svět“ zní nový příslib kanálu Discovery, kterému odpovídá i strategie programové skladby: každý den od pondělí do pátku se vysílá tříhodinový blok, jehož obsah tvoří dobrodružství a boj o přežití, a po něm následují televizní pořady o cestování; o víkendu jsou pak do programu zařazeny speciální pořady.

▲ Ed Stafford: do neznáma (foto: Discovery)

• Aljašská železnice (Railroad Alaska, pondělí-pátek, 12:40) - Seriál sleduje týmy, které bojují s neustálou hrozbou smrtelných lavin, mrazivými teplotami a nebezpečnými zvířaty a zajišťují chod této nanejvýš důležité železnice. Musí se poprat s obřími rampouchy, zamrzlými výhybkami a prasklými kolejnicemi, aby tato životně důležitá cesta zůstala průjezdná.

• Aljaška: Poslední hranice (Alaska: The Last Frontier, pondělí-pátek, 13:35) -Aljaška: Poslední hranice ukazuje impozantní boj člověka s přírodou. Sledujte čtyři odvážné týmy, které přijíždění do aljašské divočiny, kde čelí extrémnímu chladu a hladovým medvědům a budují si v tundře nový domov. Tento pořad na vás zapůsobí svou podmanivou silou a stane se vaším dokonalým průvodcem pro přežití a obživu v divočině. Seriál přináší ohromující letecké záběry a daleké výhledy a představuje poslední americkou hranici v celé její nebezpečné kráse. Ale dokážou naši odvážní dobrodruzi přežít nepřízeň krutého prostředí?

• Ed Stafford: do neznáma (Ed Stafford: Into the Unknown, pondělí-pátek, 14:30) - Ed Stafford hledá pravdu za záhadnými satelitními snímky nejodlehlejších míst světa. Každý díl je inspirován jedním snímkem pořízeným z vesmíru, který ukazuje podivná a nevysvětlitelná znamení v neprozkoumaných a odlehlých místech naší planety.

• Záchrana statku (Homestead Rescue, začíná 14. května, pondělí-pátek, 14:30) - V Záchraně statku se řemeslník a odborník na přežití Marty Raney - k němuž se připojí dcera Misty, farmářka, a syn Matt, lovec a rybář - pokouší naučit rodiny základní dovednosti, jak přežít - a uspět - v divočině. Protože udržovat statek pomocí lovu, rybaření, zahradničení, údržby domu, zabezpečení a řešení problémů je práce na plný úvazek. Na závěr každého dílu se nováčci v boji o přežití mohou rozhodnout, jestli první rok vydrží, nebo se sbalí a vrátí do civilizace.

Pro zdůraznění myšlenky úniku před skutečností je tříhodinový dobrodružný blok od 16:00 hod. doplněn o některé z nejoblíbenějších cestovatelských pořadů z portfolia kanálu Discovery, které přinášejí dvě hodiny zkoumání nejúžasnějších míst na celé zemi.

• Jedinečné domy na vodě (Amazing Water Homes) - Snili jste o životě na pláži nebo o bazénu v zahradě? Vidíte, našim majitelům domů to bylo málo! V pořadu Jedinečné domy na vodě si prohlédneme, obejdeme i vyzkoušíme ty nejúchvatnější vodní prvky v Americe. Podívejte se, co se tane, když spojíte tvořivost, vynalézavost a pořádnou spoustu vody! Rebecca Budig zkoumá jedinečné domy, kde je hlavním tématem voda - od domku obklopeného mořem až po honosné sídlo s vodním příkopem.

• Hotel Impossible: Kdo s koho (Hotel Impossible Showdown) - Čtyři hotely soutěží o 25 000 dolarů a vítěz bere vše! Čtyři majitelé hotelu stráví noc v hotelech ostatních účastníků a udělí body za získané zážitky. Hotel s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

• Extrémní dovolenkové domy (Extreme Vacation Homes) - Extrémní dovolenkové domy vám dají neomezenou propustku do nejluxusnějších, nejokázalejších, nejvýjimečnějších a nejúchvatnějších prázdninových domů po celém světě.

• Legendární místa (Legendary Locations) - Legendární místa. Josh Gates se vydá na úžasnou cestu na místa, o nichž se vypráví nejvíce příběhů na celé planetě, ponoří se do dávných pověstí, kterými se tato fascinující místa proslavila, a svým osobitým způsobem je prozkoumá.

Protože se květen ponese ve znamení divokých útěků, extrémních zážitků a průzkumů, Discovery Channel bude pokračovat ve vysílání ikonických seriálů a dílů, jako je čtvrtá řada pořadu Zlatá horečka: Parkerova cesta (Gold Rush: Parker´s Trail), která začíná 26. května ve 20:00 hod., nebo pořad Nazí a vystrašení: Sám (Naked and Afraid: Alone), který se vysílá od pondělí 18. května od 21:00 hod.).

