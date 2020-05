Nový dokument Začít znovu na ČT2

12.05.2020 13:30

DNES!

Monika po rozvodu musela řešit dluhy a starost o dvě malé děti i o bydlení. Začala chodit s Mirkem, který je jako sňatkový podvodník odsouzen k trestu odnětí svobody. Čekají spolu holčičku.

Při vyšetření v těhotenství zjistila, že je HIV pozitivní. Dokument Evy Tomanové Začít znovu uvede ČT2 v premiéře v úterý 19. května od 20.55 hodin.

„ S Monikou jsme se znaly a jednou mi zavolala, že by potřebovala pomoc právníka. V té době už chodila s Mirkem, kterému hrozil kriminál, ona byla ale skálopevně přesvědčena o jeho nevině. Viděly jsme se pak spolu v době, kdy policie Mirka obvinila ze sňatkových podvodů. Byl ve vazbě a ona mu chtěla pomoci ,“ popisuje zrod dokumentu režisérka Eva Tomanová a kreativní producentka Alena Müllerová ji doplňuje: „ Příběh Moniky by mohl být natočen jako hraný film. Oceňuji odvahu hlavní protagonistky, která se o něj podělila s diváky. Odhodlala se k tomu především proto, že chtěla pomoci nestigmatizovat HIV pozitivní lidi. Zároveň je to příběh o lásce, boji s ranami osudu i vlastními chybami a hledání obyčejného lidského štěstí .“

▲ Dokument Začít znovu, Monika s Adélkou (foto: ČT)

Film sleduje dramatický osud ženy, která měla manžela, dům i úspěšné podnikání. Patřil jí krámek se starožitnostmi v centru Prahy a byla majitelkou soukromé mateřské školky. První rána osudu přišla po rozvodu, kdy zůstala sama a musela všechny problémy po manželovi vyřešit sama. Pak přišel obrat. Monika potkala o třináct let mladšího Mirka. Po čase zjistila, že je s ním těhotná. Svět se ale Monice hroutí podruhé, při výsledcích vyšetření v těhotenství, kdy jí lékaři sdělují její diagnózu a poté, když poznává, kým Mirek opravdu je.

„ Pro mě osobně byla důležitá i diagnóza HIV, o které Monika nevěděla a na kterou se přišlo náhodou, když Monika s Mirkem neplánovaně otěhotněla. Mirkova reakce byla nečekaná. S Monikou zůstal a dokonce jí nabídl sňatek, zatímco většina přátel se od ní odvrátila. Zaujala mě ambivalentnost, kterou s sebou příběh od počátku do konce nese ,“ říká Eva Tomanová.

Snímek byl uveden na několika festivalech. V rámci přehlídky Jeden svět 2019 získal zvláštní ocenění poroty a z festivalu v Polsku LLF 2019 (Lubuskie Lato Filmowe) si odnesl Bronzový hrozen v kategorii dokumentů.

zdroj: ČT