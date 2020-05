TivúSat skončí s SD k 1.9.2021

11.05.2020 21:29

DNES!

K 1. září 2021 skončí italská bezplatná satelitní platforma TivúSat (13°E) s vysíláním v klasickém SD rozlišení. Do té doby skončí stávající simulcast programů největších italských vysílatelů Rai a Mediaset.

Konec SD a HD simulcastu ušetří zhruba 40 procent kapacity, která pak může posloužit pro spuštění dalších stanic v HD.

Podle nedávného zjištění operátora TivúSat je ještě v provozu kolem 700 tisíc MPEG-2/SD přijímačů. Mediaset a Rai budou formou informačních spotů podporovat výměnu zastaralého přijímacího zařízení za novější, které podporuje HD a lépe 4K rozlišení.

Diváci TivúSat tak mají zhruba 1 rok a 3 měsíce na výměnu starších přístrojů.

TivúSat bude od září 2021 vysílat programy v kodeku MPEG-4. Většina programů platformy do té doby přejde do HD rozlišení. Některé menší stanice zůstanou i po přechodu do MPEG-4/H.264 v SD rozlišení, protože ne všichni mají zájem o vypnutí SD. Bude se jednat spíše o minoritní doplňkové programy (zhruba 10 procent z nich).

V příštím roce se dočkají diváci TivúSat dalších programů v HD - zbývajících stanic Mediasetu v SD a programů La7 a La7d. Jako poslední přijdou na řadu kanály ViacomCBS v SD.

Tyto změny jsou důležité i pro diváky FTA programů. S vypnutím SD distribuce stanic Rai se plánuje odkódování HD verzí některých programů Rai. K tomu dojde nejpozději v září 2021, ale ne později.

Po těchto změnách se TivúSat zaměří na nové technologie jako je vysílání ve 4K a také na kodek HEVC main 10, HbbTV 2.0 a jiné projekty.

zdroj: vl. info + franck