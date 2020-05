TV Prima pokračuje v natáčení seriálu Slunečná

11.05.2020 12:33

Seriálový hit televize Prima pro celou rodinu se opět natáčí. Po dvouměsíční přestávce způsobené pandemií COVID-19 se herci seriálu Slunečná opět mohli vrátit do ateliéru, ovšem za zvýšených hygienických podmínek.

Vláda konečně povolila natáčení bez roušek, a to znamená, že se herci seriálu Slunečná mohli vrátit na plac. Všichni do jednoho přiznávají, že už byl nejvyšší čas. „ Byla jsem strašně nadšená, protože mi chyběli kolegové. Ani na vteřinu jsem neměla obavy nebo nechuť se vrátit. Všichni jsme testovaní. Do práce musím, nechci na to myslet a zbytečně si zatěžovat hlavu negativními myšlenkami ,“ přizná hlavní hrdinka Týna v podání Evy Burešové, která měla před sebou náročný den. Pavla Tomicová měla kratší směnu a s humorem říká, že za to všechno může ona. „ Loni jsem si tak zoufale přála volno, abych si mohla oddechnout, ale netušila jsem, že to bude až takové ,“ směje se seriálová Ála Konvičková.

Filip Blažek přiznává, že se to v něm během prvního pracovního dne docela pralo. „ Jsem rád, že točíme, ale raději bych pracoval za normálních okolností ,“ přemýšlí o nařízeních herec.

▲ Natáčení seriálu Slunečná (foto: FTV Prima)

To Zdeněk Vacek v podání Václava Knopa přiznává, že se rád vrátil na plac, a strach neměl vůbec. „ Je to fajn, zaplaťpánbůh za to. Jsem opravdu rád .“ Dlouhou chvíli měla doma i Tereza Brodská a přiznává, že doma stihla uklidit byt hned několikrát, dokonce smýčila už i to uklizené. „ Těšila jsem se moc. Víte, zní to jako fráze, ale tady se sešli opravdu skvělí lidé. Jsem ráda za tu naši ženskou partu, která je výborná, to jsem dlouho nezažila - i ti naši manželé jsou báječní. My si i během pauzy, kdy se netočilo, psali a byli jsme neustále v kontaktu ,“ přiznává herečka, kterou čekalo i jedno velké překvapení.

Jelikož Tereza Brodská slavila narozeniny den před startem natáčení, připravil si pro ni štáb překvapení. Než se dotočil poslední obraz, režisér zavelel a hromadně se přálo. „ Vůbec jsem to nečekala, v duchu jsem si říkala, proč tu všichni stojí a nic neříkají - proč režisér neřekne, že je obraz hotový a jdeme se převlékat ,“ dojatě přiznává herečka. „ Netušila jsem, co se děje. Narozeniny jsem měla včera, a navíc, v tomhle věku už se to ani neslaví ,“ usmívá se seriálová Jana, která dostala květiny, čokoládu i oblíbenou zmrzlinu.

▲ Natáčení seriálu Slunečná (foto: FTV Prima)

Svůj první natáčecí den po pauze měla za sebou i Běta Slavíčková v podání Ivy Hüttnerové. „ Přiznám se, že mi chyběli lidi, tím jsem strádala víc než nedostatkem práce .“