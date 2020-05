O2 TV podporuje dohrání sezony FORTUNA:LIGY

11.05.2020 11:05

DNES!

Společnost O2, jako hlavní vysílatel a partner české nejvyšší fotbalové soutěže, je připravena na restart přerušené sezony. Zároveň by O2 ocenilo, aby zástupci profesionálních klubů na Ligovém grémiu využili všechny možnosti k dosažení společné dohody, jež umožní dohrát FORTUNA:LIGU dle pravidel, která byla stanovena na samotném začátku soutěže.

Úterní zasedání by mělo podle O2 přinést odpovědi na otázky týkající se bezpečnosti, formátu a termínů aktuálního ročníku. Konkrétní výsledky z úterního grémia určí, jakým směrem se bude český fotbal ubírat v nadcházejícím období. Především ve vztahu k fanouškům, televizním divákům i obchodním partnerům.

S pořádáním úterního Ligového grémia pomáhá i společnost O2. Ta se spolupodílí s LFA na využití odpovídajících prostor v O2 universum, které splňují přísné hygienické normy i nařízení státních orgánů. I díky této aktivitě se zástupci klubů mohou setkat bez větších omezení na jednom místě a hlasovat o nutném prodloužení sezony.

▲ Studio O2 Sport (foto: O2)

" Všechny kluby by měly vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se fotbal vrátil na ligové trávníky. Především s ohledem na fanoušky, kteří si zaslouží poznat ligového mistra, postupující do evropských pohárů a užít si v této složité době alespoň trochu radosti ," uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport. " Hned jak to bude možné, tak rozjedeme znovu i náš doprovodný program, jako například fotbalovou show TIKI-TAKA ," doplnil Marek Kindernay.

Pokud se nezmění nařízení vlády o shromažďování, je stanice O2 TV Sport připravena zapojit do výroby přenosů omezený počet osob. Přímo v prostoru stadionů by se pak pohybovalo maximálně 15 televizních pracovníků, jako jsou dva komentátoři, reportér, kameramani a další technici. Předzápasové studio by se přesunulo ze stadionu do O2 areny. Divák O2 TV se dočká přenosů v nejvyšší kvalitě. Díky moderním přenosovým vozům společnosti O2 může být opět nasazen i videorozhodčí.

Televize O2 TV je první televizí v historii, která v přímém přenose vysílá všechna utkání z ligy. Hlavní šlágry jsou v nejlepší kvalitě na kanálech O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Další pak běží v tzv. streamovací kvalitě. Čtvrtou volbu fanoušci najdou na stanici ČT sport, kterou zákazníci O2 TV najdou ve všech tarifech.

zdroj: O2