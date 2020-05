Zkáza Pompejí na Viasat History

08.05.2020 14:29

DNES!

Zničení města Pompejí po výbuchu sopky Vesuv roku 79 našeho letopočtu patří k nejznámějším katastrofám starověku. Ale zároveň jde o katastrofu archeologicky cennou. Díky vrstvě popílku ze sopky se nám totiž až do dnešních dnů zachoval zakonzervovaný jedinečný pohled na život v antickém městě 1. století po Kristu.

O Pompejích a jejich zkáze toho bylo od jejich objevení v polovině osmnáctého století napsáno a (později) natočeno víc než dost. Málokterá archeologická lokalita - možná s výjimkou egyptských pyramid či peruánského Machu Picchu - se dočkala tolika populárně-naučných i popkulturních zpracování.

▲ Zkáza Pompejí (foto: Viasat)

K těm nejkvalitnějším a nejzevrubnějším ovšem patří až nedávno natočený cyklus dokumentárních snímků, který v sobě kombinuje hrané scény s výpověďmi archeologů. Závěry dokumentů jsou navíc v tomto případě přesnější než kdy dříve, a to především díky novým průzkumným misím na území města započatým v roce 2018, které díky nejnovějším technologiím přímo před kamerou takřka „v přímém přenosu“ odhalí mnohé překvapivé skutečnosti.

Zatímco některé dokumenty nové série měli už diváci možnost vidět dříve, hned dva její díly budou mít premiéru, a to i na českých obrazovkách. Jedná se o cyklus dokumentů s názvy Vzestup Pompejí a Pompeje po výbuchu sopky.

Příběh Pompejí je na rozdíl od osudu mnoha jiných měst Římské říše fascinující v tom, že byl přerušen náhle a neočekávaně, právě na civilizačním vrcholu města. Což se o jiných lokalitách alespoň do takové míry říct nedá. A to znamená, že zde jsou archeologové do značné míry ovlivněni novějšími nálezy, které však pocházejí až z doby postupného úpadku. Právě Pompeje nám však nabízejí jedinečný náhled na běžný život v období antiky, který mapuje právě snímek Vzestup Pompejí.

▲ Zkáza Pompejí (foto: Viasat)

Naopak dokument Pompeje po výbuchu sopky nám ukazuje, co se stalo poté. Tedy po 24. srpnu 79 po Kr., datu, které navždy pohřbilo obyvatele města i jejich naděje. Archeolog Raksha Dave, známý z předchozích dílů cyklu, se zde vrací na místo činu, tentokrát s historikem Danem Snowem, aby se společně podívali na to, co následovalo katastrofickému sopečnému výbuchu.

Kde tedy tento výbuch končí, tým archeologů a dalších vědců začíná. Snaží se přitom rekonstruovat okamžitou reakci Římské říše na erupci, jakož i například návrat přeživších na místo činu pro osobní věci.

Podívejte se společně s námi na město zamrzlé v čase. Cyklus dokumentů o zkáze Pompejí si můžete pustit v pondělí od 11. května ve 22:10 hodin na televizním kanálu Viasat History.

zdroj: Viasat