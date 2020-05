TLC uvádí limitovanou sérii pořadu 90denní snoubenci

20.05.2020 13:15

DNES!

V této nelehké době potěší vidět známé tváře z vašich oblíbených pořadů. Páry vystupující v reality show 90denní snoubenci (90 Day Fiancé) a jejich vztahy již byly otestovány vzdáleností, kulturními a náboženskými rozdíly, skeptickými rodinami, jazykovými bariérami a dalšími překážkami.

Nyní stejně jako zbytek světa i jejich životy a láska čelí nevyzpytatelné výzvě globální pandemie koronaviru. Tvůrci této nové série opět navštíví páry a jedince ze všech předchozích dílů, aby se přesvědčili o tom, jak jejich životy ovlivnil COVID-19. Své dveře otevřou divákům například Darcey, Anna a Mursel, Caesar, Chantel a Pedro, Colt a jeho máma Debbie, Jesse a Rachel a Jon, aby se podělili o své zážitky během této krize, poprvé už v sobotu 23. května od 20 hodin na kanálu TLC.

V této nejnovější sérii tvůrci pořadu kontaktují páry a jednotlivce z řad vysílaných od roku 2014 až dodnes a dokumentují, jak jsou jejich životy ovlivněny situací spojenou s COVID-19. Díky kombinaci záběrů natočených samotnými aktéry a záznamů videohovorů s producenty mají diváci možnost sledovat, jak naše současné a bývalé páry zvládají nastalou situaci. Speciální epizody pořadu 90denní snoubenci: Osobní karanténa představí desítky párů a jednotlivců ze současných i minulých sérií.

▲ 90denní snoubenci (foto: Discovery)

„ Během posledních šesti let procestoval kanál TLC 34 zemí světa, aby zachytil páry, jak zdolávají vzdálenost a další překážky na své cestě za láskou. Stejně jako my ostatní se ale ještě nikdy nesetkali s výzvou, jako je tato ,“ řekl Howard Lee, prezident a generální ředitel TLC.

„ Mnoho fanoušků bylo zvědavých na to, jak se jejich oblíbené páry a jednotlivci během krize drží. Proto jsme je požádali, aby se sami natočili a sdíleli s námi svůj život v karanténě. Jejich příběhy nastavují zrcadlo světu, od úzkostí a ponorkové nemoci po smích a inspiraci. Jsme poctěni a potěšeni, že divákům TLC otevřeli svá srdce a své domovy během tohoto bezprecedentního času .“

Příklady párů a jednotlivců vystupujících v pořadu 90denní snoubenci: Osobní karanténa:

• Alan (Fremont, Utah) & Kirlyam (Brazílie) - 90denní snoubenci: Co teď? (90 Day Fiancé: What Now?)

• Anna (Bellevue, Neb.) & Mursel (Turkey) - 90denní snoubenci (90 Day Fiancé)

• Benjamin (Phoenix, Ariz.) & Akinyi (Kenya) - 90 dní do svatby (Before the 90 Days)

• Brett (Snohomish, Wash.) & Daya (Philippines) -- 90denní snoubenci, Šťastně až navěky? (Happily Ever After?)

• Caesar (Jacksonville, N.C.) - 90 dní do svatby

• Chantel (Atlanta, Ga.) & Pedro (Dominican Republic) - 90denní snoubenci, Šťastně až navěky, Chantelina Rodina (The Family Chantel)

• Colt & Debbie (Las Vegas, Nev.) - 90denní snoubenci, Šťastně až navěky, Hovory z ložnice (Pillow Talk)

• Corey (Mill A., Wash.) & Evelin (Ecuador) - Opačným směrem (The Other Way), Co teď?

• Cortney (Davenport, Fla.) - 90 dní do svatby, Co teď?

• Danielle (Sandusky, Ohio) - 90 denní snoubenci, Štastně až navěky? Co teď?, Hovory z ložnice

• Darcey (Middletown, Conn.) - 90 dní do svatby, Hovory z ložnice

• David (Louisville, Ky.) & Annie (Thailand) - 90 denní snoubenci, Štastně až navěky? Co teď?, Hovory z ložnice

• Dean (Virginia Beach, Va.) - 90denní snoubenci, Co teď?, Hovory z ložnice

• Elizabeth (Tampa, Fla.) & Andrei (Moldova) - 90denní snoubenci, Šťastně až navěky, Hovory z ložnice

• Emily (Portland, Ore.) & Sasha (Russia) - 90denní snoubenci

• Jesse (Netherlands) - 90 dní do svatby, Co teď?

• Karen & Thomas (Atlanta, Ga.) - 90denní snoubenci, Šťastně až navěk, Chantelina rodina

• Michael (Greenwich, Conn.) & Juliana (Brazil) - 90denní snoubenci

• Molly (Woodstock, Ga.) - 90denní snoubenci, Štastně až navěky? Co teď?, Hovory z ložnice

• Narkyia (Camp Hill, Pa.) & Lowo (Nigeria) - 90denní snoubenci, Co teď?

• Patrick (Las Vegas, Nev.) - 90 dní do svatby, Co teď?

• Rachel (Albuquerque, N.M.) & Jon (England) - 90 dní do svatby, Co teď?

• River & Winter (Atlanta, Ga.) - 90denní snoubenci, Šťastně až navěky, Chantelina rodina

• Robert (Winter Park, Fla.) & Anny (Dominican Republic) - 90denní snoubenci, Co teď?, Hovory z ložnice

• Tiffany (Frederick, Md.) & Ronald (South Africa) - Opačným směrem, Co teď?

• Yamir (Nicaragua) - 90denní snoubenci

A jak se snažili jednotliví protagonisté během karantény pomáhat? Molly (pár Molly & Luis) začala vyrábět a prodávat ve svém obchodě LivRae Lingerie roušky. Paola (pár Russ & Pao) streamuje videa s návody na cvičení pro své fanoušky na YouTube a Instragamu. Davis s Annie upravili svou kuchyň tak, aby se mohli věnovat šití roušek a pro své followery zprostředkovali také sbírku toaletního papíru. Tim (pár Tim & Jenifer) vytvořil edukativní video vysvětlující svým fanouškům, proč by měli zůstat doma. Colt (pár Colt & Larissa) využil svůj instagramový účet pro rozhovory týkající se duševního zdraví během karantény.

Pořad 90denní snoubenci: Osobní karanténa vyrobila pro TLC produkční společnost Sharp Entertainment (Industrial Media).

zdroj: Discovery