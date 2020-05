TV4 Media s právy na Ligu mistrů a La Ligu

19.05.2020 11:30

DNES!

Společnost TV4 Media si zajistila exkluzivní vysílací práva na fotbalovou Ligu mistrů UEFA pro území Švédska a Finska v letech 2021 až 2024. TV4 a prémiové službě C More se podařilo rozšířit svá práva na španělskou La Ligu ve Švédsku a Finsku na období let 2021 až 2026.

Vedle TV4 a C More společnost Telia vlastní také finskou komerční televizi MTV.

Součástí dohody s UEFA jsou také práva Superpohár UEFA (Super Cup UEFA), který se hraje mezi vítězi Ligy mistrů UEFA a Evropské ligy UEFA a turnaj Juniorské ligy UEFA (UEFA Youth League).

Hlavním konkurentem v boji o vysílací práva je skupina NENT, která provozuje populární OTT platformu Viaplay.

zdroj: BroadbandTVnews.com