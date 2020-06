Discovery uvede speciální dokument ze zákulisí NASA a SpaceX

11.06.2020 14:34

2dny

Filmový štáb společnosti Discovery strávil celý rok v zázemí společnosti SpaceX, která chce společně s NASA změnit způsob zkoumání vesmíru. Díky unikátnímu přístupu do střediska budou moct diváci nahlédnout, jakým způsobem přepraví nejmodernější technologie člověka na Měsíc, Mars a dál.

Dvouhodinový dokument NASA a SpaceX: Cesta do budoucnosti (NASA & SpaceX: Journey To The Future) mohou diváci sledovat v neděli 14. června od 22 hodin na Discovery Channel.

▲ Vesmírná mise (foto: Discovery)

Štáb Discovery byl přítomen také u startu raketoplánu Crew Dragon z vesmírného střediska Kennedy v Cape Canareval na Floridě. Výsledkem je dvouhodinový pořad s názvem Kosmický start: Amerika se vrací do vesmíru (Space Launch: America Returns To Space), který byl zařazen do programu na 14. června od 20 hodin. Americký přímý přenos této události za účasti celé řady odborníků a hvězdných hostů se stal historicky nejsledovanějším pořadem na Discovery Channel.

Tento dokument je opět výjimečný unikátními záběry ze zákulisí příprav zatím poslední vesmírné mise s lidskou posádkou. Diváci tak budou mít možnost podívat se pod ruce technikům, vědcům, astronautům Bobovi Behnkenovi a Dougu Hurleymu i samotnému Elonu Muskovi, jejichž úkolem bylo dovést plán ke zdárnému konci.

Společnost SpaceX vůbec poprvé za svou historii vyslala do vesmíru raketu s lidskou posádkou. Výjimečnost této akce umocňuje navíc fakt, že od posledního startu z americké půdy uplynulo dlouhých devět let.

zdroj: Discovery