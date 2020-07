Turbo měsíc na kanálu Discovery Channel

16.07.2020 10:57

Letos v červenci se program kanálu Discovery Channel nese ve znamení aut. Diváci tak mohou sledovat hned několik turbo pořadů, které tu žánrově patří mezi ty vůbec nejoblíbenější.

Na své si však přijdou i milovníci dobrodružství a nebezpečí, kterému musí čelit protagonisté show Nazí a vystrašení (Naked and Afraid) nebo Nejsmrtelnější úlovek (Deadliest Catch).

Je čas roztočit motory a dupnout na plyn, protože tento měsíc přicházejí programy s turbem, věnované kouzlu automobilů. V pořadu Rození obchodníci: Vysněné auto (Wheeler Dealers: Dream Cars) pomáhají prodejce aut Mike Brewer a mechanik Marc „Elvis“ Priestley nešťastným milovníkům automobilů prodat jejich již nechtěné vozy a získat své auto snů. Pořad Rychle a hlasitě (Fast and Loud) sleduje hledače automobilů se zesíleným motorem, Richarda Rawlingse, a jeho tým v dílnách Gas Monkey Garage, kde překračují všechna pravidla, aby postavili super vozy.

▲ Rození obchodníci: Vysněné auto (Wheeler Dealers: Dream Cars) (foto: Discovery)

V programu Odpadlická autodílna (Misfit Garage) bývalí mechanici z dílen Gas Monkey chtějí dokázat, že dovedou přetvořit auta na výdělečný obchod. Uspějí v porovnání se svým rivalem? Změna rychlosti s Aaronem Kaufmanem (Shifting Gears with Aaron Kaufman) zase provází „Vousatý zázrak“, který přeřadil z dílny Gas Monkey Garage, aby se mohl věnovat svému právě otevřenému obchodu Arclight Fabrication. A konečně v pořadu Lovci odpadu: Klasická auta (Salvage Hunters: Classic Cars) nadšenci Drew Pritchard a Paul Cowland z Lovci automobilových perel prohledávají Velkou Británii, kupují, obnovují a dále prodávají klasická auta.

V náročné zkoušce lidské odolnosti jsou dva soutěžící - jeden muž a jedna žena - ponecháni v některém z nejnehostinnějších míst planety bez jídla, bez vody... a bez jakéhokoliv oblečení. V šesté sérii Nazí a vystrašení: Dvojčata (Naked and Afraid: Twinning) se vždy v pondělí ve 20 hodin zcela poprvé pokusí 14denní výzvu zvládnout manželský pár jen s chabými schopnostmi přežít. Sblíží je jejich zkušenost, kdy budou čelit divočině Filipín, nebo se rozejdou? Ale spárováno bude víc nováčků, aby se postavili krutovládě divočiny, od primitivních, avšak velkolepých lokalit Jižní Afriky, po neproniknutelné džungle Mexika. Jde o hodně a každý pár musí bojovat s přírodními živly, se sebou navzájem, a také s vlastními vnitřními slabostmi, než se zjistí, kdo si podmaní zemi, nebo kdo padne pod silami přírody.

Další sezóna lovu krabů začala, a s ní se do Beringova moře vydávají desítky rybářských flotil s vidinou co nejvýnosnějšího úlovku. V jejich čele stojí ostřílení mořští vlci, kteří jsou na jednu stranu mrzutí samotáři, na druhou stranu excelují v tom, co dělají - a co je v současnosti považováno za vůbec nejsmrtelnější pracovní profesi na světě! Diváci Discovery Channel si už zvykli, že jejich každodenní strasti i úspěchy mohou téměř naživo sledovat v oblíbené show Nejsmrtelnější úlovek (Deadliest Catch) na Discovery Channel, která se vrátila na obrazovky s 16. sérií. Těšit se mohou na kapitány a posádky známé z předchozích let. Ti budou letos čelit nové výzvě! Tou jsou Rusové, kteří se v důsledku změny zákonů už nemusí na lov vydávat pouze ilegálně. Jak tento souboj mezi USA a Ruskem dopadne? Premiérový díl vždy v pátek od 20:00 na Discovery Channel.

zdroj: Discovery