Olympiáda v Tokiu v dokumentu na Prima ZOOM

16.07.2020 09:53

V těchto dnech měly začít olympijské hry v Tokiu. Jenže vzhledem k pandemii se musely odložit. Prima ZOOM vám aktuálně přináší pohled do zákulisí příprav této velkolepé akce. Rizika mohou být různá - nejen koronavirus.

V době teroristických hrozeb a narůstajícího nebezpečí přírodních katastrof je čím dál těžší zajistit bezpečnost. Zvlášť v Japonsku, které bylo odjakživa vystaveno přírodním katastrofám. A proto Japonci neúnavně pracují na vývoji varovných systémů s umělou inteligencí. Cílem je udělat z Tokia nejbezpečnější město světa dřív, než se v něm bude konat příští olympiáda.

Nejnovější moderní technologie prošly ostrou zkouškou v únoru 2019 během tokijského maratonu. Jaké má tento systém slabiny? Nenarušuje neustálé sledování práva jednotlivce na soukromí? Sledujte bezpečnostního pracovníka Jošiho, vývojáře Tanašiho a amatérskou běžkyni Christinu před „testovacím“ maratonem a během něho. Podívejte se, jak probíhají přípravy na největší sportovní událost.

▲ Olympiáda v Tokiu: Cena za bezpečnost, kontroly v Tokiu (foto: FTV Prima)

Prima ZOOM vám umožní pohled do příprav olympiády v rámci dokumentu Olympiáda v Tokiu: Cena za bezpečnost. Prima ZOOM jej odvysílá 22.7.2020 ve 22:05 hodin s reprízou v sobotu 25.7.2020 ve 13:25 hodin.

Letní olympijské hry (LOH) 2020 byly k uspořádání přiděleny japonskému Tokiu. Slavnostní zahájení bylo původně plánováno na 24. červenec 2020 a zakončení na 9. srpen 2020. Kvůli probíhající pandemii koronaviru bylo 24. března 2020 rozhodnuto o odložení olympijských her na rok 2021. Tokio se stane pátým městem v historii, kde se hry budou konat již podruhé. Mělo by se tak připojit k Athénám, Paříži, Londýnu a Los Angeles. Poprvé se Letní olympijské hry v Tokiu konaly v roce 1964. V Japonsku se také konaly Zimní olympijské hry v roce 1972 v Sapporu a v roce 1998 v Naganu. Do programu her by se měl vrátit baseball a softball, novými sporty by měly být sportovní lezení, karate, surfing a skateboarding.

V souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19 se japonský předseda vlády dohodl s prezidentem Mezinárodního olympijského výboru (MOV), že se letní hry přesunou na rok 2021.

Design loga LOH 2020 a Letních paralympijských her 2020 byl představen 24. července 2015. Logo připomínalo stylizované „T“; červený kruh v pravém horním rohu představoval tlukoucí srdce, vlajku Japonska a „začlenění světa, ve kterém se každý akceptuje navzájem“. Černý sloup uprostřed reprezentoval rozmanitost. Krátce po odhalení však belgický grafik Olivier Debie obvinil organizační výbor z plagiátorství loga určeného pro Théâtre de Liège v Lutychu, který byl kromě kruhu sestavený z téměř identických tvarů. Tokio a organizační výbor popřely, že logo je plagiát, a argumentovaly tím, že návrh prošel ověřením duševního vlastnictví ještě předtím, než bylo logo schváleno pro použití. Debie podal žalobu na MOV, aby se zabránilo využití nedovoleného loga.

Kenjiro Sano, grafik loga pro LOH 2020, obhajoval návrh s tím, že nikdy neviděl logo Théâtre de Liège v Lutychu, zatímco organizační výbor uvolnil náčrt designu, který zdůraznil stylizované „T“ a nepřipomínal logo divadla v Lutychu. Nicméně bylo zjištěno, že Kenjiro Sano se v minulosti dopustil plagiátorství. Dne 1. září 2015, v návaznosti na mimořádné zasedání organizačního výboru, guvernér Tokia Joiči Masuzoe oznámil, že se rozhodl zrušit použití Sanova loga.

▲ Olympiáda v Tokiu: Cena za bezpečnost, robot ReborgX (foto: FTV Prima)

Výbor se sešel hned na druhý den, aby se rozhodlo, jak přistupovat k dalšímu novému designu loga. 24. listopadu 2015 byl založen výbor pro logo za účelem uspořádat otevřenou soutěž na návrh designu loga. Soutěž byla určena pro japonské obyvatele ve věku nad 18 let, se lhůtou stanovenou na 7. prosinec 2015. Vítěz obdržel milion jenů a vstupenky na slavnostní zahájení LOH 2020. V dubnu 2016 zveřejnil organizační výbor návrhy čtyř párů vzorů log (z bezmála 15 tisíc zaslaných návrhů) pro olympijské a paralympijské hry a vítěz byl vybrán hlasováním veřejnosti - stal se jím designér Asao Tokolo, jenž je znám svými matematickými motivy. Logo zobrazuje prstenec propojených modrých obdélníků, název města, rok a olympijské kruhy.

Po předložení návrhu kandidatury Tokia na olympijské hry 2020 se mluvilo o možné obnově Olympijského stadionu v Tokiu. V roce 2012 bylo nakonec oznámeno, že starý stadion bude zbourán a na jeho místě bude postaven zcela nový. Vizualizace nového vzhledu navrhla britská architektka Zaha Hadid. Její návrh byl kritizován zejména pro svou konstrukční náročnost a vysokou odhadovanou cenu. Odhad ceny byl totiž více než 300 miliard jenů, tedy trojnásobek nákladu na Olympijský stadion v Londýně (2012) a více než pětinásobek ceny Olympijského stadionu v Pekingu. Vláda přišla s návrhem snížit požadavky na stadion a postavit ho za 250 miliard jenů. Pro návrh Zahy Hadid se navíc nepodařilo najít dodavatele.

Kvůli problémům s původním návrhem japonský premiér Šinzó Abe v roce 2015 oznámil, že bude vypsána nová soutěž. V nárocích byla snížena kapacita stadionu, bylo upuštěno od zatahovací střechy, klimatizace, sportovního muzea či stezky v oblacích. Došlo k omezení počtu kapacity salonků či parkovišť. Díky tomu se podařilo snížit plochu celého projektu o 13 %. V nové soutěži vyhrál návrh japonského architekta Kengo Kumy, který byl následně odsouhlasen japonskou vládou. Výstavba nového stadionu byla s celkovým zpožděním 14 měsíců zahájena v říjnu 2016. Trvala přes tři roky a byla dokončena v listopadu 2019. Původně se na novém stadionu mělo odehrát už Mistrovství světa v ragby v roce 2019. Kvůli sporům o projekt a jeho celkovému zpoždění se ale nakonec tato sportovní událost odehrála na jiném tokijském stadionu. Nový stadion pojme 68 000 diváků.

Další snahou je, aby kromě technologické vyspělosti byly LOH 2020 příkladem také v udržitelnosti a ekologii. Například na výrobu medailí byl využit recyklovaný elektronický odpad. Stupně vítězů budou vyrobeny z plastového odpadu. Olympijská pochodeň bude z recyklovaného hliníku a bude se zapalovat poprvé v historii pomocí vodíku. Sportoviště budou napájena co nejvíce energií z obnovitelných zdrojů. Pořadatelé si dali za cíl recyklovat 65 % veškerého odpadu vyprodukovaného během her. Postele pro sportovce jsou vyrobeny z papírové lepenky, jsou odolné, a zároveň se dají snadno recyklovat.

