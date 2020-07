Odstartovala FTA stanice Persiana Comedy

27.07.2020 16:24

DNES!

Přední provozovatel perských zábavních kanálů Persiana Media Group překvapuje své diváky spuštěním dalších tématických programů. Provozovatel nejnověji spustil zábavní televizi Persiana Comedy, kterou vysílá prostřednictvím telekomunikační družice TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E).

Persiana Media Group posílila svoji značku startem další zábavní televize, která je tentokrát věnována komediím a komediálním seriálům. Nová stanice Persiana Comedy nahradila původní program Salamat Tube, který začal vysílat v polovině března 2020. Tato stanice se zaměřovala na americké filmové hity a dokumentární filmy.

▲ Persiana Comedy - záběr z příjmu stanice

Provozovatel má v úmyslu spustit další tématické stanice - Persiana Technology (o nových technologiích) a Persiana Economy (o byznysu a ekonomice). Brzy do svého portfolia zařadí dvě rozhlasové stanice - Persiana Radio One a Persiana Radio Two.

technické parametry - Persiana Comedy:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,804 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA

zdroj: satkurier.pl