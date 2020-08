ČTÚ vyhlásil tendr na 5G sítě

07.08.2020 14:39

DNES!

ČTÚ dnes zahájil výběrové řízení, v jehož rámci udělí na základě výsledků elektronické aukční fáze vítězným uchazečům příděly rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400-3600 MHz. Současně zveřejnil tabulku s vypořádáním připomínek obdržených ve veřejné konzultaci zahájené na počátku června t. r.

Cílem ČTÚ je nastavením podmínek výběrového řízení především podpořit hospodářskou soutěž, zajistit efektivní využívání rádiových kmitočtů a podpořit technologickou inovaci

a rozvoj budoucích sítí 5. generace. Současně ČTÚ podmínkami aukce podpoří i budoucí komunikaci krizových a bezpečnostních složek (PPDR komunikace).

Pro dosažení těchto cílů ČTÚ na základě důsledného vyhodnocení veřejné konzultace především:

a) vyhradil ucelený úsek 2x10 MHz v pásmu 700 MHz pro nové zájemce o vstup na mobilní trh,

b) stanovil pro obě nabízená kmitočtová pásma spektrální limity se zohledněním rozsahu již dosud držených rádiových kmitočtů účastníků výběrového řízení,

c) stávajícím mobilním operátorům stanovil podmínku poskytnutí služeb národního roamingu ve prospěch nových operátorů, pokud tito splní stanovené podmínky pro rozvoj vlastních 5G sítí,

d) definoval závazek pronájmu kmitočtů ve prospěch podpory Průmyslu 4.0.,

e) definoval rozvojová kritéria pro rychlý rozvoj nových sítí, včetně termínů pro pokrytí dálničních a železničních koridorů,

f) stanovil podmínky pro poskytnutí služeb PPDR komunikace na základě budoucí zakázky Ministerstva vnitra.

Podmínky výběrového řízení ČTÚ připravil s využitím zkušeností z vlastní analytické činnosti trhu elektronických komunikací, poznatků získaných v opakované veřejné konzultaci s odbornou veřejností i dotčenými subjekty a projednáním s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ucelenou dokumentaci výběrového řízení ČTÚ zveřejnil v Telekomunikačním věstníku a na elektronické úřední desce.

Přihlášky do výběrového řízení ČTÚ přijímá do 30. září 2020. Následující den obálky s přihláškami otevře a po jejich posouzení obdrží žadatelé informaci o splnění či nesplnění podmínek účasti. Úspěšní žadatelé obdrží pozvání do aukční části výběrového řízení.

zdroj: ČTÚ