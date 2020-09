Století českého trampingu zmapuje v posledním dílu trilogie Austrálii

09.09.2020

Tramping je o přírodě, svobodě a společenství. A přesně to našli na opačném konci světa Čechoslováci, kteří opouštěli rodnou zemi v době totalitního režimu. Někteří začali podnikat, jiní hledali zlato, ale především našli v Oceánii nový domov, na jehož území vydávali vlastní časopis a pořádali pravidelné potlachy.

Dokument Čeští a slovenští trampové v Austrálii uvidí diváci v premiéře na programu ČT2 v úterý 15. září ve 20.50 hodin.

„ Česká televize připravila ke století trampingu tři počiny. Před časem to byl třináctidílný dokumentární cyklus Zvláštní znamení touha, jenž si vysloužil nominaci na Českého lva, předloni diváky i kritiky příznivě přijatý film Čeští trampové v Americe a nyní na něj navazující dokument o českých a slovenských trampech v Austrálii, který triptych uzavírá ,“ říká kreativní producentka Rebeka Bartůňková a pokračuje: „ Do Austrálie se štáb navíc dostal trochu se štěstím, a to v době, kdy doznívaly rozsáhlé požáry a zároveň před vypuknutím koronavirové krize. Do Česka se filmaři vrátili jen tři dny před vyhlášením výjimečného stavu .“

▲ Čeští trampové v Austrálii, Walsh Point WA (foto: Fedor Skotal)

V Austrálii pracoval stejný tým jako v USA a Kanadě - režisér Václav Křístek, scenárista a průvodce Fedor Skotal, kameraman Petr Hykš a technik Jaroslav Friedrich. „ Dokument o trampech v Austrálii završuje naše mnohaleté mapování života této osobité české komunity. Trampové si přinesli své zvyky do vzdálené země, kde se nejprve museli najít a pak vytvořit specifický způsob setkávání, protože mnohdy bydleli stovky až tisíce kilometrů od sebe. Především se však museli adaptovat na úplně jinou přírodu a naučit se v ní žít ,“ říká režisér Václav Křístek a průvodce Fedor Skotal jej doplňuje: „ I když jsme byli na druhém konci světa, cítili jsme se jako doma. Všichni jsme se stali součástí něčeho krásného a díky záznamu jsme doplnili australskou trampskou historii. A navíc získali opravdové kamarády “.

Štáb České televize putoval s doprovodem krajanů ze Sydney přes Sněžné hory a legendární Sněžnou řeku, buš kolem Dalget a Bombaly až do zlatokopeckého Ballaratu a do druhého největšího města v zemi, Melbourne. V premiéře uvidí diváci dokument v úterý 15. září od 20.50 hodin na druhém programu České televize.

