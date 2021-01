7 nových kanálů v NTV Plus

02.01.2021 20:41

DNES!

Ve čtvrtek 31. prosince 2020 bylo na ruské satelitní a internetové platformě NTV Plus spuštěno 7 nových televizních kanálů - konkrétně Mosfilm. Zolotaja Kolekcja!, Tancuj!, Motosport TV, Ochota i Rybalka (Hunting and Fishing), NickToons, HGTV a HSR24.

Všechny programové novinky byly v rámci testů spuštěny o několik dní dříve - bohužel jsou zakódované. Zajímavostí je, že kanál Mosfilm HD spustila také konkurenční televizní platforma Trikolor TV.

Mosfilm. Zolotaja Kolekcja! (Mosfilm. Golden Collection) je televizní kanál s exkluzivním a prémiovým přístupem ke zlatému věku národní kinematografie, vytvořený předním moskevským filmovým studiem Mosfilm. Jde o jedinečnou kombinaci klasiky sovětské a ruské kinematografie a současných ruských filmů - předních distributorů a televizních vysílatelů. Kanál byl zahrnut do balíčků Bazovyj Online, Bazovyj, Bazovyj Zapad, Bazovyj Plus, Vse vklučeno 549 a Vse vklučeno 999.

technické parametry - Mosfilm. Zolotaja Kolekcja!

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,804 GHz, pol. L, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Tancuj! (Dance!) - zábavní televizní kanál, který divákům představuje vzrušující taneční pořady z celého světa, přenosy nejlepších událostí ze světa tanečních sportů, velkoformátové reality show i dokumentární projekty o nejlepších tanečnících a slavných sportovcích. Kanál je zahrnut v balíčku Razklekatelnyj (Zábava), stejně jako v balíčcích Bazovyj, Bazovyj Plus a Vse vklučeno 999.

▲ Logo NTV Plus

Technické parametry - Tancuj!:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

Motorsport TV přináší nejzajímavější pořady z motoristického sportu z celého světa, stejně jako dokumenty, vzdělávací programy a speciální projekty vlastní produkce. Kanál vysílá prémiové závodní série, jako jsou Moto GP, WEC, Isle of Man TT, Xtrial a další. Kanál byl zahrnut v balíčku Bazovyj Online, stejně jako v Bazovyj, Bazovyj Zapad, Bazovyj Plus, Vse vklučeno 549 a Vse vklučeno 999.

Technické parametry - Motorsport TV:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,900 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK (zde skončila stanice CGTN)

Ochota i Rybalka je televizní kanál pro milovníky lovu a rybaření. Programy natáčené v různých regionech země i v zahraničí jsou zajímavé pro zkušené rybáře, lovce a jejich první kroky. Odborníci divákům přinášejí rady ohledně používání rybářských potřeb, hovoří o rybách a metodách rybolovu, sdílí informace o loveckých zbraních, zvláštnostech zimního lovu, výletech do horských oblastí. Kanál je zahrnut v balíčku Bazovyj Online, stejně jako v Bazovyj, Bazovyj Zapad, Bazovyj Plus, Vse vklučeno 549 a Vse vklučeno 999.

Technické parametry - Ochota i Rybalka:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

NickToons - oblíbený kanál s animovanými filmy, plný dobrodružství a humoru, s televizními seriály pro mládež o škole, skutečných přátelstvích a tajemných událostech, vydávaných pod značkou Nickelodeon. Kanál je obsažen v balíčku Detskij (Děti) a také v balíčcích Bazovyj, Bazovyj Plus, Vse vklučeno 549 a Vse vklučeno 999.

Technické parametry - NickToons:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,845 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

HGTV je známá televizní stanice o navrhování, renovaci, vylepšování domů a zahrad a moderním pohodlí. Hlavní cílovou skupinou jsou ženy ve věku 25-49 let a všichni, kteří chtějí do svého života vnést více krásy, harmonie a pohodlí. Programové schéma je založeno na vlastních pořadech, jako jsou Lovci nemovitostí, Blind Game, Jackpot: We Buy a House, Star Repair, Safe Walls. HGTV je zahrnuta v balíčku Bazovyj Online, stejně jako v Bazovyj, Bazovyj Zapad, Bazovyj Plus, Lajt Plus, Vse vklučeno 549 a Vse vklučeno 999.

Technické parametry - HGTV:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 12,437 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

HSR24 je teleshoppingový kanál. Divákům nabízí mj. exkluzivní kosmetiku, originální oblečení a obuv, neobvyklé zboží pro dům a zahradu. HSR24 najdete v balíčku Bazovyj Online, stejně jako v Bazovyj, Bazovyj Zapad, Bazovyj Plus, Lajt Plus, Vse vklučeno 549 a Vse vklučeno 999.

Technické parametry - HSR24:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,977 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

zdroj: satkurier.pl