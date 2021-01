Prima MAX uvede japonské drama Fukušima

04.01.2021 12:41

Nejsilnější zemětřesení v dějinách Japonska udeřilo o síle devíti stupňů Richterovy stupnice 11. března 2011 ve 14.46 na severovýchodním pobřeží Japonska. Zemětřesení vyvolalo obrovskou vlnu tsunami, která zasáhla jadernou elektrárnu Fukušima Daiči.

Toshio Izaki (Koichi Sato) pracuje v jaderné elektrárně jako šéf hlavní kontrolní místnosti a musí učinit obtížné rozhodnutí. Masao Yoshida (Ken Watanabe) je ředitelem elektrárny a riskuje vše s jediným cílem - zvládnout situaci nejlépe, jak může. Zatímco padesát zaměstnanců zůstává během havárie v elektrárně, aby bojovali s následky děsivé katastrofy, na pomoc jim přijíždí japonská i americká armáda.

Fukušima je prvním japonským snímkem popisujícím havárii, jež se do historie zapsala jako jeden z nejvážnějších incidentů na jaderných zařízeních.

Fukušima (anglický název filmu: Fukushima 50) přináší na obrazovky strhující příběh o lidské odvaze a obětavosti podle skutečných událostí. Velkorozpočtová výprava i špičkoví japonští herci ve vás zanechají silný filmový zážitek. Prima MAX odvysílá japonský film Fukušima v úterý 5. ledna ve 20.00 hodin.

Film byl natočen podle knihy spisovatele Ryusha Kadota s názvem On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi (volně přeloženo: Na pokraji: Příběh Fukušima Daiči).

Natáčení filmu začalo v listopadu 2018, postprodukční práce pak v květnu 2019.

Film měl premiéru na Japonském filmovém festivalu v kanadském Torontu v roce 2020.

V originále má snímek název Fukushima 50. Takto média incident pojmenovala na počest padesáti zaměstnanců, kteří v elektrárně bojovali s následky katastrofy.

V hlavních rolích se představí herec Ken Watanabe, kterého evropští diváci znají například z filmů Poslední samuraj, Batman začíná, Gejša, Počátek nebo v poslední době Godzilla či Pokémon: Detektiv Pikachu. V Japonsku je známý hlavně rolemi samurajů.

Ken Watanabe dostal nabídku na roli ředitele jaderné elektrárny Fukušima během divadelního představení muzikálu Král a já v Londýně.

Ken Watanabe o filmu: „Doufám, že podobně jako v případě Hirošimy bude vyprávění dramatu o tom, co se ve Fukušimě stalo a jací lidé tomu čelili, odkazem pro budoucí generace.“

Havárie japonské jaderné elektrárny Fukušima I společnosti TEPCO v roce 2011 byla nejhorší jaderná havárie od Černobylu 1986. Katastrofa vznikla následkem zatopení elektrárny ničivou vlnou tsunami 11. března, způsobenou mimořádně silným zemětřesením v oblasti Tóhoku.

Při havárii došlo s velkou pravděpodobností k závažnému poškození tří tlakových nádob reaktoru. Při obnažení paliva v reaktoru vznikal vodík, který byl následně příčinou tří mohutných explozí. Tyto exploze zásadně přispěly k úniku a rozptýlení štěpných produktů, které dočasně učinily okolí elektrárny neobyvatelným a také dočasně ekonomicky znehodnotily široké oblasti jinak velmi úrodné zemědělské půdy.

Přes 150 000 obyvatel muselo být evakuováno z potenciálně nebezpečného okolí elektrárny z důvodu šíření štěpných produktů, ale prozatím nebyly potvrzeny žádná úmrtí ani nemoci způsobené ozářením. Více než 1000 evakuovaných obyvatel zemřelo kvůli stresu způsobenému evakuací, ať již kvůli pokročilému věku nebo z důvodu chronických onemocnění.

