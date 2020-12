Český rozhlas získal vysílací licenci pro olympijské hry 2022 a 2024

30.12.2020 10:10

Český rozhlas nabídne sportovní vysílání ze zimních olympijských her 2022 v Pekingu i letní olympiády 2024 v Paříži v plném rozsahu. Vysílací licenci získal od společnosti Discovery Communications.

Stejně jako v posledních letech to bude znamenat přítomnost reportérů Českého rozhlasu přímo v místě dění těchto sportovních svátků a zajištění nejaktuálnějšího servisu pro posluchače.

„ Český rozhlas dělá maximum pro to, aby velké sportovní podniky ve svém programu ponechal. Dnes můžeme fanoušky sportovního vysílání Českého rozhlasu potěšit. Díky dohodě se společností Discovery Communications, která je majitelem veškerých práv pro celou Evropu, můžeme zprostředkovat neopakovatelnou atmosféru nejen zimních olympijských her v roce 2022, ale také těch letních, které se uskuteční o dva roky později v Paříži ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Budova Českého rozhlasu (foto: parabola.cz)

Český rozhlas je v současném okamžiku jediným rozhlasovým vysílatelem na území České republiky, který získal neomezenou licenci na vysílání z letních i zimních olympijských her v letech 2022 a 2024. Nabídne tak plnohodnotné zpravodajství z obou olympiád na všech stanicích, včetně nové digitální stanice ČRo Radiožurnál Sport.

„ Český rozhlas dává tradičně olympijským hrám ve vysílání velký prostor. Získání vysílacích práv je pro nás skvělou zprávou a zároveň velkým závazkem. Už nyní se začneme připravovat na to, abychom posluchačům zprostředkovali co nejlepší sportovní zážitky přímo z místa konání olympijských her. Zejména program stanice Radiožurnál a digitální stanice Český rozhlas Radiožurnál Sport nabídne jako vždy živé vstupy, přenosy důležitých sportovních klání i ohlasy českých sportovců či expertů ,“ uvedl ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

zdroj: ČRo