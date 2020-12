Dokument na Discovery odhaluje tajemství první expedice na Everest

29.12.2020 11:19

DNES!

Mount Everest má dlouhou historii pokusů o překonání, kterým odolával až do roku 1953. Tehdy na jeho vrcholu stanuli sir Edmund Hillary spolu se šerpou Tenzingem Norgayem.

Kolem jejich prvenství však zůstává mezi historiky a milovníky horolezectví špetka nejistoty. Co když byl vrchol nejvyšší hory světa dobyt už před nimi? Může se historie mýlit? Sledujte 3. ledna 2021 ve 22 hodin dokument Největší záhada Everestu (Everest´s Greatest Mystery) na Discovery Channel a vydejte se po stopách největší záhady, kterou Čomolungma pod ledovými vrstvami skrývá.

Když v roce 1953 dosáhli sir Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay vrcholu Everestu a dokázali to, o co se neúspěšně pokusili mnozí před nimi, stali se mezinárodními hrdiny. Jejich jména se zapsala do archivů a sir Hillary byl považován za jednu z nejvlivnějších osobností dvacátého století. Ale co když Hillary a Tenzing ve skutečnosti nedobyli vrchol hory jako první na světě? V novém dokumentu Největší záhada Everestu z dílny Discovery mohou diváci sledovat tým zkušených horolezců, kteří se vydali po stopách průzkumníků George Malloryho a Andrewa Irvina, již zahynuli během expedice v roce 1924.

Hlavní protagonista dokumentu Jake Norton a vedoucí týmu je vášnivým znalcem historie Mount Everestu. Ve svých pětadvaceti letech v roce 1999 byl dokonce členem výpravy, která objevila ostatky George Malloryho. Norton se svým týmem vystoupal na vrchol celkem sedmnáctkrát. Tentokrát se na horu však nevrací proto, aby ji znovu pokořil, ale aby za pomocí satelitních snímků rozluštil jedno z jejích největších tajemství.

▲ Expedice na Everest (foto: Discovery)

Mallor a Irvin s sebou měli při výstupu jen základní vybavení a foťák Vest Pocket Kodak. Když bylo v roce 1999 objeveno Malloryho tělo na severní straně hory, začalo se spekulovat o tom, zda před smrtí dorazili až na úplný vrchol hory. Irvinovo tělo ani kamery nalezeny dosud nebyly. Pokud by se to však podařilo, dochované záběry z jejich fotoaparátu by mohly navždy přepsat knihy rekordů.

Premiéra filmu bude uvedena na Discovery Channel v rámci nové dokumentární řady s názvem Neobjeveno (Undiscovered), která se zaměří na nejpoutavější přírodní a historické záhady světa. Everestu se věnuje i další pořad s názvem Žít nebo zemřít na Everestu (To Live or Die on Everest), jehož repríza je plánovaná na 31. ledna 2021 ve 22 hodin. Film se soustředí na události, které vedly k jedné z nejtragičtějších událostí, k nimž došlo na nejvyšší hoře světa. Jedenáct členů výpravy tu v roce 2019 zemřelo kvůli nepřiznivému počasí a přelidněnosti. V dokumentu se zkušení horolezci snaží zjistit, jak by se dalo další takové tragédii zabránit.

Dokument Největší záhada Everestu vyrobila pro Discovery Channel společnost MAK Pictures. Výkonnými producenty jsou Mark Kadin, Will Ehbrecht a Andy Robertson. Za Discovery Channel se na vzniku pořadu podílel Howard Swartz jako výkonný producent a Joe Mazzeo jako přidružený producent.

Dokument Žít nebo zemřít na Everestu vyrobila pro společnost Discovery Channel společnost MAK Pictures. Výkonnými producenty jsou Mark Kadin, Will Ehbrecht, Anuj Majumdar a Andy Robertson. Za Discovery se na vzniku pořadu podíleli Howard Swartz jako výkonný producent a Joe Mazzeo jako přidružený producent.

zdroj: Discovery