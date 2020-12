Film o Komenském: Jako letní sníh na ČT2

Dramatický osud jedinečného českého myslitele, pedagoga a duchovního, Jana Amose Komenského, mapuje snímek Jako Letní sníh. Koprodukční film České televize a společnosti Vistafilm vysílá v premiéře ČT2 v pondělí 4. ledna 2021 ve 20 hodin. Režie Lubomír Hlavsa.

„ Myslím si, že osobnosti Jana Amose Komenského hodně dlužíme. Je patrné, že jako Češi se jím zabýváme méně, než by si tento génius pedagogiky skutečně zasloužil ,“ zamýšlí se režisér Lubomír Hlavsa a dodává: „ I přes dalekosáhlé úspěchy ve světě se z politicko-náboženských důvodů stal vyhnancem a prakticky od svých šestatřiceti let již neměl možnost vrátit se do milované vlasti. Film je tak svým způsobem i jakousi splátkou tohoto dluhu .“

Film představuje život českého génia z poněkud nezvyklého úhlu pohledu. Na základě vědeckých výzkumů je totiž jisté, že Komenského portrétoval světoznámý holandský malíř Rembrandt. A právě z této skutečnosti vychází příběh, ve kterém k sobě hledají cestu dvě naprosto protichůdné osobnosti: individualisticky založený bohém a geniální malíř Rembrandt van Rijn v podání Igora Bareše a biskup Jednoty Bratrské, hluboce zbožný muž, teolog, filozof Jan Amos Komenský. „ Rembrandt zpočátku považuje Komenského jen za dalšího z řady církevníků, jež už na zakázku maloval, dokonce k němu z počátku zaujme odmítavý postoj ,“ odkrývá vztah těchto dvou osobností Lubomír Hlavsa.

▲ Z natáčení v brněnském studiu ČT (foto: ČT)

„ Během Komenského sezení při malování portrétu však k sobě postupně nacházejí cestu a nakonec se z nich stanou přátelé. Do jejich rozhovorů ve filmu vstupují dějové události, které zásadně ovlivnily život a práci Komenského ,“ popisuje linii snímku režisér. V rolích snad nejznámějšího českého vyhnance se představí syn a otec Švehlíkovi. David hraje mladého Komenského, Alois pak stárnoucího kmeta. Dále hrají Igor Bareš, Vladimír Javorský, Jenovéfa Boková, Marika Šoposká nebo Milena Steinmasslová.

Většina hraných scén se točila od května do září 2020 ve Zlínském kraji, například ve skanzenu v Rymicích, v tvrzi v Kurovicích, na hradě Buchlov či ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Natáčelo se ale také v brněnském studiu České televize, kde byl pro tento projekt postavený Rembrandtův ateliér a Komenského amsterodamský byt. Do koprodukce snímku vstoupila ČT prostřednictvím Tvůrčí producentské skupiny náboženské tvorby Patricka Diviše.

„ Naším hlavním úkolem bylo, aby Komenský vystoupil z nudných učebnic jako muž, který svým myšlením předběhl dobu. Jako člověk nezdolné vůle, víry v Boha, vášnivý, plný lásky, kterého ho nezlomily ani ty největší rány osudu. A že jich během svého života zažil hodně, včetně ztráty nejbližších milovaných bytostí ,“ říká kreativní producent Patrick Diviš. Proč snímek nese název Jako letní sníh? Komenského doufání a sny o štěstí se často měnily ve zklamání a jednou dokonce napsal: „ Jako sníh v létě, tak se nám rozplynulo to naše štěstí... “. Ale stále šel kupředu. “ Nevzdával to. Chtěl pomáhat lidem, miloval je ,“ uzavírá Lubomír Hlavsa.

