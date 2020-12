28,2E: Návrat NOW 90s, přesun NOW 80s

27.12.2020 20:45

DNES!

Populární bezplatná britská videoklipová televize NOW 90s je opět dostupná divákům. Stanice se nadále vysílá přes silný evropský svazek satelitu Astra 2G (28,2°E) a příjem je proto možný s parabolami malých rozměrů i v regionu střední Evropy.

NOW 90s se odmlčela ve druhé polovině listopadu. Na její pozici se objevila sesterská stanice NOW 80s a na původní pozici NOW 80s začala vysílat vánoční stanice NOW XMAS, která přinášela hity zaměřené na zimní a vánoční pohodu. Po skončení vánočních svátků se na trh vrací NOW 90s.

Na pozici NOW 80s se nyní vysílá opět NOW 90s a na dřívější frekvenci NOW XMAS se nachází stanice NOW 80s.

▲ NOW 80s - záběr z příjmu stanice

Skupinu hudebních televizí NOW TV tvoří tři stanice - NOW 70s, NOW 80s a NOW 90s zaměřené výhradně na klipy z dané dekády minulého století. Vysílají se FTA a proto jsou oblíbené nejenom u diváků na britských ostrovech ale i v Evropě.

technické parametry - NOW 90s (dříve NOW 80s):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

technické parametry - NOW 80s (dříve NOW XMAS):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,082 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

Vánoční hity nadále vysílá konkurenční FTA stanice Trace Xmas (freq. 11,343 GHz, pol. V). Ta se ale vysílá v britském svazku satelitu Astra 2F. Příjem je možný v některých částech střední Evropy s parabolami větších rozměrů (podle lokality příjmu).