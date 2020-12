Nové CA moduly Xtra TV

27.12.2020 19:03

DNES!

Dne 23. prosince 2020 ukrajinská satelitní platforma Xtra TV zahájila prodej nových přístupových CA modulů standardu CI+. Nové moduly poprvé představeny na ukrajinském trhu nabízejí divákům ještě více výhod a komfort sledování svých oblíbených stanic.

Nový bezkartový CAM modul Xtra TV pracuje pracuje v systému podmíněného přístupu Verimatrix a je nabízen v rámci promo akce za 480 hřiven (cca 370 Kč) do 31. ledna 2021. Poté bude tento modul operátor prodávat za 960 hřiven (cca 740 Kč).

▲ Nový CA modul Xtra TV (foto: Xtra TV/satkurier.pl)

Výhody nového modulu Xtra TV

- automatické vytvoření programového listu s programy platformy Xtra TV

- žádná dodatečná zařízení a kabely

- jeden dálkový ovladač - ten od televizoru s CI+ slotem

- rodičovská kontrola zabraňující přístup dětí k nevhodnému obsahu

- vícejazyčné jazykové rozhraní: ukrajinské, anglické, ruské a podobně

- možnost přijímat oznámení a důležité technické zprávy přímo na televizní obrazovce

Vlastnosti modulu

- modul pracuje v CI+ slotech televizorů s DVB-S2 tunery

- dekódování televizního kanálu Xtra TV kryptované bezkartovým systémem Verimatrix

- dekódování kanálů v systému BISS, které jsou součástí Xtra TV

- vícejazyčné rozhraní

- rodičovská kontrola

- zpracování zpráv na obrazovce televizoru nebo "mail" od operátora

Modul Xtra TV pracuje v CI+ slotech televizorů s DVB-S2 tunery. Programy se vysílají ze satelitů Astra 4A (4,9°E) a Eutelsat 9B (9°E).

Pokud divák může přijímat programy ze satelitu Eutelsat 9B (9°E), CA modul automaticky vytvoří programovou mapu programů pro příjem ze čtyř satelitů: Astra 4A (4,8°E), Amos 3/7 (4°W), Hot Bird (13°E) a Eutelsat 9B (9°E).

V případě, že zákazník nemá signál na satelitu Eutelsat 9B, ale může přijímat satelity Astra 4A, modul automaticky vytvoří programový list pro 3 satelity - Astra 4A, Amos 3/7 a Hot Bird.

V menu CA modulu je možnost vybrání operátora s programovou nabídkou ze tří nebo ze čtyř satelitů.

Televizory Samsung mají obvykle možnost přepínat mezi seznamy operátorů a kanály, které byly nebo mohou být naskenovány ručně. Pro správnou funkci CA moduly s profilem operátora by na televizorech LG neměly být v televizoru žádné předskenované kanály. Pokud již má divák nějaké stanice naladěné, měl by uvést televizor do továrního nastavení a poté nainstalovat CAM, aby se inicializoval a vytvořil seznam kanálů. Na televizorech Philips budou před vytvořením seznamu kanálů operátora všechny předskenované televizní kanály automaticky odstraněny. Televizory Sony a další značky televizorů nemusí podporovat funkci CAM s profilem operátora. U těchto televizorů doporučuje vysílatel zakoupit běžný modul CAM.

Provoz modulu CAM s profilem operátora nemusí být u konvenčních satelitních přijímačů podporován. Musí podporovat CI+ rozhraní ve verzi 1.3 a vyšší. některé linuxové přijímače s příslušným pluginem s novým modulem fungují. Jedním z certifikovaných UHD přijímačů je TechniSat DigiPlus UHD S.

zdroj: satkurier.pl + Xtra TV