Český rozhlas má sváteční programovou nadílku pro každého

21.12.2020 18:20

Sváteční vysílání všech stanic Českého rozhlasu nabídne posluchačům pestrý vánoční a silvestrovský program. Z programové nadílky si mohou posluchači vybrat pohádky, premiéry her a audioknih, dokumenty i rekapitulace nejzajímavějších momentů roku 2020. Součástí budou také vánočně laděné rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi české kulturní scény.

Český rozhlas Radiožurnál připomene uplynulý rok v životních příbězích konkrétních lidí, ale také skrze zajímavé kauzy i velké úspěchy v oblasti kultury a sportu. Dvanáct měsíců představí prostřednictvím seriálové řady 20 tváří roku 2020, kterou odvysílá v posledních dvou týdnech roku vždy v časech 8.50 a 16.10. Sváteční dny zpestří výběr z Koncertů pro jiné myšlenky i premiérové díly pořadu Host Radiožurnálu. Na Štědrý den se pak posluchači mohou těšit na nejlepší příběhy ze seriálu Dobrodincem z přesvědčení, Vánoce z archivu Českého rozhlasu i pětidílný seriál o expedici Tatra kolem světa 2.

Ohlédnutí za rokem 2020 čeká i posluchače Českého rozhlasu Plus, který v Názorech a argumentech přinese bilanční komentáře autorů, jako jsou Jindřich Šídlo, Libor Dvořák, Tereza Zavadilová nebo Petr Holub. Štědrovečerní program nabídne taková témata jako Vánoce za socialismu v Archivu Plus Speciál a příběh boromejky Edigny v Příbězích 20. století. Na 1. svátek vánoční se posluchači mohou těšit na dokument Papež a Jarmila aneb Jak Ježíškova vnoučata zařídila setkání seniorky s papežem a další díl pořadu Archiv Plus, který tentokrát představí Vánoce 1968 v okupovaném Československu.

▲ Budova Českého rozhlasu (foto: parabola.cz)

Stanice Český rozhlas Dvojka nabídne na Štědrý den dopoledne veselé vánoční vyprávění s Honzou Rosákem nebo povídání Terezy Kostkové s Vojtou Kotkem v Blízkých setkáních. Odpoledne si posluchači mohou zpříjemnit čekání na vánoční nadílku pohádkou Panna z věže a večer se mohou těšit na premiérovou detektivku Vánoční vražda od P. D. Jamesové s Ivou Janžurovou v hlavní roli. První i druhý svátek vánoční bude na stanici Český rozhlas Dvojka patřit původnímu rozhlasovému muzikálu, ve kterém září Vojta Dyk jako pilot, Viktor Antonio jako Malý princ nebo Jiří Korn v roli Domýšlivce. Malý princ bude v éteru po oba svátky vánoční od 13 hodin.

Na dvojnásobnou porci nejkrásnějších pohádek na Rádiu Junior se mohou od 23. prosince do 3. ledna těšit nejmenší posluchači. Pohádky během svátků poběží nejen ve 13, ale i v 19 hodin místo Klubu Rádia Junior. Vybrané pohádky lze po odvysílání poslouchat i na webu.

Letošní svátky se na stanici Český rozhlas Vltava ponesou v duchu premiér rozhlasových her velkých titulů, nebude ale chybět ani sváteční hudba a rozhovory se vzácnými hosty. První i druhý svátek vánoční mohou posluchači Vltavy strávit například v New Yorku 20. let minulého století, kam je zavede četba z románu Velký Gatsby spisovatele Francise Scotta Fitzgeralda.

Posluchače Radia Wave ke štědrovečerní tabuli doprovodí semifinalista soutěže MasterChef Česko a módní návrhář Pavel Berky, kterého vyzpovídá ve svém Rozhovoru Veronika Ruppert. Zklidnění pak přinese podcastová série Parabible s 31 biblickými příběhy odehrávajícími se mezi Prahou a Nošovicemi. Stanice pro mladé publikum si také připravila speciální vánoční díl hraného podcastu Zkouškový, ve kterém se vrací oblíbená šestice hrdinů a hrdinek.

Regionální stanice Českého rozhlasu potěší posluchače 24. prosince například rozhovorem s protagonisty seriálu Slunečná, konkrétně s Terezou Brodskou a Davidem Prachařem. První svátek vánoční pak bude patřit speciálnímu vydání pořadu Tady to znám, kde bude hostem Lucie Bílá.

V 16 hodin odstartuje na stanici Český rozhlas Dvojka zábavný Silvestr v Toboganu s Alešem Cibulkou a patnácti osobnostmi. Příběhy a historky slavných zpestří poslední odpoledne letošního roku až do 18.30. Jan Kovařík poté posluchačům nabídne silvestrovský večer na přání, který si mohou poskládat sami podle sebe. Hlasovat lze před Silvestrem na webu Dvojky.

Regionální stanice Českého rozhlasu zpříjemní posluchačům silvestrovské odpoledne pořadem Silvestr se Sestřičkami z Modrého kódu, konkrétně se Sabinou Laurinovou, Kristýnou Frejovou a Igorem Chmelou.

Stanice Český rozhlas Vltava uvede na Nový rok v premiéře zcela nové zpracování Višňového sadu. Pod vedením režiséra Aleše Vrzáka si zahráli Tatiana Dyková, Tereza Dočkalová, Ondřej Vetchý nebo Jaroslav Satoranský.

Po silvestrovské party s Radiem Ivo, Bramborou, vejcem a Billie Eilish se posluchači Radia Wave mohou v novoročním díle kontaktního pořadu Volej svěřit s radostmi, starostmi i předsevzetími. A k tomu bude hrát Radio Wave píseň na přání.

