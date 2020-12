Připravte si zpěvníky, Vánoční koledy v obýváku na ČT2

18.12.2020 15:58

DNES!

Nejznámější české koledy jako Půjdem spolu do Betléma, Tichá noc, Nesem vám noviny nebo Narodil se Kristus Pán. Z pohodlí vlastního domova. Navíc za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava a v podání známých umělců, kteří mezi zpěvem prozradí i něco z jejich vánočních tradic a zvyků. To jsou Vánoční koledy v obýváku, které na Štědrý večer odvysílá druhý program České televize v 18.20 hodin.

„ Koledy jsme museli na Vánoce zpívat, než nás pustili na dárky ,“ vzpomíná herečka Aňa Geislerová. Divákům zanotuje Hle, hle, támhle v Betlémě společně se svou sestrou Ester a s výpomocí tria Beata Hlavenková, Petra Nesvačilová a Adéla Elbel. „ Já rád dávám dárky, ale občas těžce nesu ten stres, že by měl člověk každému něco vymyslet. Raději něco daruji bez souvislosti s narozeninami nebo svátky, v domnění, že danému člověku by to mohlo udělat radost ,“ říká tenor Adam Plachetka, který společně se svou ženou Kateřinou Kněžíkovou na Štědrý den obdaruje diváky Dvojky koledou Štědrej večer nastal.

Oblíbené vánoční písničky si budou moci připomenout všichni ze svého domova také s Tomášem a Tamarou Klusovými, se souborem Tři tygři nebo s Romanem Zachem a jeho dětmi Agátou a Prokopem. „Když jsem byla malá, tak jsme zpívali koledy všichni a moc rádi. Nejvíc v kostele,“ říká další z hostů pořadu Jitka Čvančarová. Herečka a její muž Petr Čadek přivítali štáb u své salaše. Malou roli tak získali i jejich berani.

▲ Jitka Čvančarová (foto: ČT)

Vedle zpívání si účinkující v několika vstupech zavzpomínají na své dětství v čase adventu a prozradí, jak tráví svátky dnes. „ Většinou se jí hrachovka nebo čočková polévka. My ale jíme zelňačku. Hodně, hodně kyselou ,“ prozrazuje ke štědrovečerní tabuli Štěpán Kozub z ostravského Divadla Mír. Herečka a zpěvačka Bára Poláková doplňuje: „ S dětmi jsou každé Vánoce lepší a lepší, ale až jim bude čtrnáct let, tak to asi půjde zase dolů. Snažím se si to teď užívat, co nejvíce to jde .“

Vánoční koledy v obýváku si mohou užít diváci 24. prosince před premiérou štědrovečerní pohádky O vánoční hvězdě, v 18.20 hodin na programu ČT2.

zdroj: ČT