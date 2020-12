LG vyznamenána rekordním počtem ocenění CES za inovace

18.12.2020 15:32

Vlivná americká Asociace spotřebitelských technologií (CTA®) si vybrala společnost LG, kterou ocenila za revoluční inovace i design, a udělila jí hned několik ocenění s názvem CES® Innovation Awards 2021.

Vůbec nejlepším produktem v kategorii byly označeny OLED televizory LG a také chladničky s technologiemi InstaView® a Door-in-Door®. LG ale získala ceny i v celé řadě dalších kategorií a letos je jich vůbec nejvíc, které kdy jihokorejská společnost v rámci veletrhu CES obdržela.

Odborná porota veletrhu CES vyznamenala společnost LG už poosmé v řadě. Ocenění v minulosti získaly například OLED televizory, sound bary, domácí spotřebiče, prémiové smartphony, ale i celá řada dalších produktů. Porota každoročně vybírá v předstihu nejinovativnější produkty, které budou následně v rámci veletrhu CES představeny a které se poté mohou pyšnit oceněním CES Innovation Awards.

▲ CES 2021 Innovation Awards 2021 - vyznamenané produkty (foto: LG)

Ocenění za nejlepší inovace CES BEST of Innovation: I v roce 2021 byly televizory LG s technologií OLED označeny jako nejlepší inovativní produkty, a získaly tak v kategorii videoher ocenění CES Best of Innovation. Společnost LG, která je světovým lídrem v oblasti OLED televizorů, vytvořila bezkonkurenční zážitek z domácí zábavy a přináší nejhlubší černou, nejrealističtější barvy i nekonečný kontrast. Ocenění veletrhu CES získala vůbec poprvé divize domácích spotřebičů LG Home Appliances za inovativní chladničku s funkcemi InstaView a Door-in-Door. Technologie InstaView výrazně snižuje ztráty studeného vzduchu tím, že eliminuje potřebu otevřít dveře. Door-in-Door zase poskytuje rychlý a snadný přístup k nejoblíbenějším nápojům a potravinám. Jde zároveň o technologie, díky kterým dosahují chladničky dokonalé rovnováhy mezi formou a funkcí. Chladnička je zároveň vybavena technologií rozpoznávání hlasu, takže otevření dveří s náručí plnou potravin není žádnou překážkou.

Divize LG Home Entretainment: V kategorii domácí zábavy byly oceněny televizory s technologiemi OLED, NanoCell a NEXTGEN stejně jako bezdrátová sluchátka do uší z řady TONE Free. Více podrobností o jednotlivých oceněných produktech z divize LG Home Entertainment bude zveřejněno v průběhu veletrhu CES v lednu 2021.

Divize LG Home Appliances: Ocenění CES za inovace míří také do kategorie domácích spotřebičů. O chladničkách s technologiemi Insta View a Door-in-Door už řeč byla. Odborná porota si ale všimla také kombinované pračky se sušičkou v rámci řešení WashTower™. Díky věžovému designu ušetří uživatelé polovinu prostoru na podlaze a prádlo mohou zároveň prát a sušit v opravdu velkých dávkách. Ocenění dále získal bezkabelový vysavač LG CordZeroThinQ, akumulátorová maska s ventilátory PuriCare Wearable Air Purifier, ale i další produkty pro údržbu oblečení nebo čištění vzduchu. Seznam všech ocenění bude odtajněn během CESu 2021.

Divize LG Mobile Phones: Hned několik ocenění najednou si vysloužil LG WING, revoluční 5G smartphone, který jako vůbec první na světě nabízí otočný bezrámečkový displej. Ten disponuje technologií P-OLED FullVision, má širokoúhlou úhlopříčku 6,8 palce, a je tak přímo stvořený pro sledování filmů. Druhý displej telefonu LG Wing s úhlopříčkou 3,9 palce, který se odhalí při otočení prvního displeje o 90 stupňů, pak slouží například jako ovladač přehrávaných multimédií, zobrazuje rozšířené informace z her nebo napomáhá při střihu videa. Smartphone LG WING je první vlaštovkou inovativního projektu LG Explorer Project a uživatelům vůbec poprvé přináší možnost vychutnat si zážitek z více displejů najednou, navíc v nejnovější 5G síti. Ocenění CES Innovation Award 2021 získal také smartphone LG VELVET, kterému rovněž nechybí širokoúhlý OLED FullVision displej s úhlopříčkou 6,8 palce, všestranné fotoaparáty a podpora 5G sítí, to vše navíc za výjimečnou cenu.

Divize LG Business Solutions: V oblasti firemních řešení byly od společnosti LG oceněny hlavně produkty, které představují ideální symbiózu mezi prací a zábavou. Ocenění získaly oblíbené monitory z řady UltraGear pro hraní videoher stejně jako monitory z řady UltraWide. Odborná porota ale vyzdvihla také ultralehký sedmnáctipalcový laptop řady gram či laserový 4K projektor CineBeam.

Ocenění CES Innovation Awards: CES Innovation Awards je každoroční soutěž pořádaná americkou organizací CTA, která ve 28 kategoriích oceňuje inovativní design a provedení produktů spotřební elektroniky. Celosvětově respektovaná odborná porota, v níž nechybí zástupci médií, designérů nebo inženýrů, hodnotí přihlášenou elektroniku na základě technických specifikací, estetiky, designu, funkčnosti a atraktivity pro spotřebitele.

Kompletní seznam ocenění CES 2021 Innovation Awards bude vyhlášen na tiskové konferenci společnosti LG na veletrhu CES, a to 11. ledna 2021 ve 14:00 hodin středoevropského času. Informace budou poté k dispozici na webových stránkách veletrhu CES. Letošní ročník veletrhu CES proběhne v termínu od 11. do 14. ledna a půjde o vůbec první čistě digitální událost. Co se nezmění, je skutečnost, že i na počátku příštího roku půjde o platformu, kde budou představeny nejinovativnější produkty a kde se bude definovat budoucnost celého odvětví. Plně digitální CES 2021 tak umožní celé technologické komunitě bezpečně sdílet nápady a představit produkty, které budou formovat naši budoucnost.

zdroj: LG