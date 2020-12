Osudy rodin vyměněných dětí vypráví nový rodinný seriál ČT Kukačky

17.12.2020 16:53

DNES!

Dokáže jedno nevinné vyšetření proměnit bezstarostný život v noční můru? Do složité situace se dostávají dvě rodiny, když zjistí, že jejich děti ve skutečnosti nejsou jejich.

Před lety jim totiž v porodnici byly vyměněny. Shodou okolností se Kadlecovi a Holcovi znají už z dřívějších časů. Záměna dětí na malém městě se dotkne nejen těch, kterých se přímo týká, ale i ostatních obyvatel. Vzhledem k tomu, že k situaci došlo v místní nemocnici, zasáhne osudová událost do života mnoha dalších.

Ve třinácti epizodách diváci uvidí Petra Kostku, Davida Novotného, Sabinu Remundovu nebo Veroniku Freimanovou. První díl vztahového seriálu ze současnosti nazvaného Kukačky uvede ČT1 v pátek 8. ledna ve 20:10 hodin.

▲ David Novotný, Marta Dancingerová, Sabina Remundová, Marek Adamczyk (foto: ČT)

„ Díky silnému a jedinečnému tématu, tedy záměně dětí, máme možnost rozvinout dramatický příběh založený na reálných vztazích osobitých postav, ukázaných v běžných každodenních situacích. Jde o typ seriálu, jenž v posledních letech z českých obrazovek téměř vymizel ,“ říká ke Kukačkám kreativní producent České televize Jan Lekeš a autor scénáře Jan Coufal jej doplňuje: „ Inspirací mi byla vlastní zkušenost. Mé mamince přinesli po porodu místo mě cizího kluka. Všimla si toho po pár minutách a zjednala nápravu .“ Jan Coufal je členem týmu Dramedy Productions, který pro ČT vytvořil úspěšné seriály Vyprávěj a První republika.

Vyprávění začíná v malém českém městě, kde žije manželský pár v podání Davida Novotného a Sabiny Remundové. Manželé po jednom lékařském vyšetření zjišťují, že jejich šestiletý syn není pravděpodobně jejich. Do příběhu následně vstupuje další rodičovský pár ztvárněný Martou Dancingerovou a Markem Adamczykem. Není to přitom poprvé, co se historie obou rodin propletly. Mají totiž společnou minulost, jež není jednoduchá a rozhodně nepomáhá k řešení situace.

„ Každý z nás se někdy dostane do situace, kdy se mu jeho pohled na svět ze dne na den rozbije na kousíčky. Věci, které jste považovali za neotřesitelné jistoty, jsou najednou jinak, než jste si mysleli. Musíte přehodnotit úplně všechno. Ze začátku mě překvapovalo, jak moje postava v seriálu na nastalou situaci reaguje. Časem jsem si ale uvědomil, že v takové chvíli se člověk nemůže držet toho, jak by se choval normálně. Protože už nemůže důvěřovat světu, ve kterém dosud žil ,“ říká Marek Adamczyk a jeho seriálová manželka Marta Dancingerová dodává: „ Upřímně si takovou situaci nedokážu představit. Pokud by k tomu mělo dojít, asi bych si přála, abych se o výměně nikdy nedozvěděla .“

Ústřední dvojici zaměněných chlapců ztvárňují Viktor Sekanina a Theo Schaefer. V dalších rolích se představí Jiří Štrébl, Michal Isteník, Jan Dolanský, Jitka Čadek Čvančarová nebo Libuše Švormová. K seriálu vznikla skladba Samotní nejsme nic, duet o vztahu matky s dcerou, který nazpívala Lenka Filipová s Lenny.

Pro ČT vyvinula a vyrábí: Dramedy Productions.

zdroj: ČT