Geislerová se Staňkem doporučují v novém spotu Mall.tv Terapii sdílením

28.12.2020 15:50

Internetová televize Mall.tv využívá povánočního období k podpoře svého zatím posledního hraného seriálu. První pracovní den po svátcích, které bývají tradičně štědré na nové počítače, mobily a chytré televize, spouští kampaň, jíž chce upozornit na svou pestrou a bezplatnou programovou nabídku.

V první fázi vybízí dvojice tvůrců Ester Geislerová a Luděk Staněk diváky k binge-watchingu osmi epizod Terapie sdílením. Spot v režii Jakuba Machaly odkazuje na stejnojmenný projekt, který se stal hitem sociálních sítí a jen na Instagramu ho sleduje přes 316 tisíc lidí.

Pro režiséra a scenáristu Jakuba Machalu to není první setkání s Mall.tv, ani zpracování fenoménu online komunikace. Podle Staňkova scénáře natočil sitcom Stylista a podepsán je i pod videoklipem k písni 2-8-5 zpěvačky Barbory Polákové, za který získal cenu Anděl. Ve spotu k Terapii sdílením reflektuje fakt, že jde o seriál inspirovaný reálnými esemeskami. Po potenciálních rizicích hrozících na internetu, na která poukázal osmidílný thriller #martyisdead, připomíná internetová televize další současné téma, a to vztahy žité primárně na displejích.

▲ Ester Geislerová a Luděk Staněk (foto: Mall.tv)

„ Propagací Terapie sdílením chceme nejen upozornit na možnost vidět bezplatně celý seriál, ale taky na to, jak hloupě občas zacházíme s chytrými telefony. V závěru roku, kdy každoročně odesíláme nejvíc zpráv, je dobré si to uvědomit, a když už se to stane, tak se tomu umět zasmát a vědět, že v tom nejsme sami ,“ říká marketingový ředitel Mall.tv Vilém Franěk.

Spot je součástí kreativního konceptu, jehož jednotnou komunikační linku tvoří market place, tedy kurátorované prostředí se širokou nabídkou obsahu a odkazem na e-commerce skupinu Mall Group, které je Mall.tv součástí. První fáze behaviorálně cílené kampaně počítá s využitím onlinu a synergií v rámci strategického propojení se CNC, Active Group i Mall Group nebo spolupráce s partnerem seriálu, kterým je Zalando.

zdroj: mall.tv