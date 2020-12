Silvestr ve znamení koncertů a hudby obecně

29.12.2020 21:52

DNES!

Poslední den roku byl v minulosti tradičně spjat s velkými zábavnými pořady - úspěšnými scénkami doplněné o hudební vystoupení. Silvestr na televizní obrazovce se ale postupně změnil a na tuto skutečnost i jednotliví vysílatelé reagují.

Televizní obrazovka na Silvestra potěší nejednoho hudebního fanouška. Ten se může těšit na pásma koncertů, živá vystoupení a hudební dokumenty.

Výhradně koncerty populární hudby nabídne o Silvestru kulturní stanice 3sat. Nebude ale jediným vysílatelem, který přinese hudební obsah.

Česká televize na programu ČT art odvysílá 31.12.2020 ve 20 hodin největší hity krále rokenrolu Elvise Arona Presleyho. O hodinu později koncert fenomenální britské zpěvačky Amy Winehouse. Ve 22:05 na diváky Artu čeká legendární koncert britské kapely Queen z roku 1986 a o hodinu později koncert z londýnské Wembley Areny kultovní skupiny ABBA z roku 1979.

Hudebně bude naladěná na Silvestra také Dvojka RTVS. Ve 20:05 přinese hudební dokument "ABBA navždy: Víťaz berie všetko". Ve 21:00 hodin odvysílá další hudební dokument "Queen & Adam Lambert: Show musí pokračovať". Ve 22:25 hodin odvysílá Dvojka záznam koncertu metallové skupiny Metallica s 80 členným symfonickým orchestrem San Francisca.

To nejlepší z megakoncertů Rádia Čas přinese televize Relax ve 14:40 a ve 20:35 hodin.

Jste-li v dosahu polského programu Polsat, můžete od 19:55 do jedné hodiny po půlnoci sledovat pásmo "Sylwestrowa Moc Przebojów 2020", ve kterém vedle největších hvězd polské hudby a zábavy přinese i vystoupení největších mezinárodních hvězd jako jsou Loona, Boney M a Fun Factory.

Německý veřejnoprávní kanál ZDF přichystal pro své diváky největší šlágry 70. let minulého století (vysílá v noci z 31.12.2020/1.1.2021 v 0:35 hodin). V rámci speciálu "ZDF-Kultnacht" diváci uvidí a uslyší díky bohatým archívům největší hudební stars své doby (v pořadu vystoupí například Dschinghis Khan, Howard Carpendale, Udo Jürgens či Karel Gott).

Na hity 70. let minulého století naváže druhý hudební pořad z cyklu "ZDF-Kultnacht" - věnovaný skupině Boney M. Hity této skupiny připomene ZDF ve 3:35 hodin ráno (1.1.2021).

Na italské televizi Rai 1 startuje tradiční hudební show "Rok, který přijde" ve 20:50 hodin a s ohledem na stávající opatření tentokrát ze studia bez publika. Hosté show budou Leroy Gomez (populární americký zpěvák), Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi (Tu, Gloria, Ti amo... /hity 80. let/), Viktoria Michajlovič (srbská modelka a zpěvačka, dcera fotbalové legendy) a asi dalších dvacet zpěváků. Zpěváky doprovodí live orchestr, který zahraje i hity 70., 80. a 90. let. Diváci si mohou zazpívat u obrazovek jako u karaoke. Pořad končí v půl druhé ráno.

Bohatý hudební program záznamů živé hudby přichystaly i ruské federální kanály. Například Pjatyj kanál odvysílá na Silvestra ve 23:20 našeho hodin Novoroční diskotéku 2021 - Legendy Retro FM (konec pořadu ve tři hodiny ráno). Konkurenční REN TV se hudebnímu maratonu koncertům Legendy Retro FM bude věnovat celý den. Televizní kanál Pjatnica na poslední den ve 22:10 hodin zařadila do programu Superdiskotéku 90. let Rádia Rekord z roku 2019. Další pásmo koncertů diskotéky 80. let Avtoradia bude na Silvestra vysílat ruská stanice Mir (od 8:10 do půl třetí ráno druhého dne).