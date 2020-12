Česká televize odvysílá dokument Národ sobě

29.12.2020 12:42

DNES!

Na začátku nouzového stavu a uzavření společnosti i ekonomiky začala sledovat režisérka Markéta Nešlehová dvacet lidí, kteří se rozhlédli kolem sebe a hledali konkrétní řešení, jak pomoci. Režisérka nakonec vybrala osm hrdinů, jejichž osudy sledovala až do letního rozvolnění.

Nový film České televize Národ sobě 2.0 je vedle snímků od dokumentaristů Adolfa Ziky a Terezy Nvotové dalším svébytným pohledem na pandemii. Diváci ho uvidí 1. ledna od 17:05 na ČT2.

„ Začala jsem jako všichni, šila jsem roušky. Vytáhla jsem starý šicí stroj a pak zjistila, že to není to, co umím. Umím chodit po ulicích a dokumentovat, co se děje. Říkala jsem si, že by to bylo vhodné. Zajímá mě přechodové stádium u lidí. Zajímá mě, co se s nimi děje mimo jejich komfortní zóny ,“ říká ke vzniku dokumentu režisérka Markéta Nešlehová a dodává: „ Chtěla jsem natočit pozitivní a emotivní dokument a doufám, že se to povedlo. Je v něm zachycena síla, životaschopnost a zjištění, že pomáhat je lidské. Národ sobě 2.0 je o vnitřní síle mnohých z nás a o naději, kterou dáváme ostatním .“

▲ Národ sobě (foto: ČT)

Na začátku bylo březnové vyhlášení nouzového stavu, plošné omezení možností a nejistota budoucnosti. Někteří nastalou situaci přetavili v dobrovolnickou práci pro ostatní, v níž byla omezením jen vlastní fantazie. A právě tento proud byl stěžejní pro autorku dokumentu Národ sobě 2.0, Markétu Oddfish Nešlehovou, jehož název odkazuje k národnímu sepjetí, jen v „aktuální verzi“ 2.0.

Mezi protagonisty snímku nechybí ti, co šili roušky, zajišťovali sociální služby, nebo se starali o dětské domovy. Autorka zavítala rovněž mezi vězně, kteří během karantény pracovali v call centru a pomáhali ostatním. „ Dokument je o tom, jak skvělí jsme byli v první vlně koronaviru. Jak jsme si dokázali pomáhat, jako národ se semknout, jít společně za stejnou věcí a věřit tomu, že to společně zvládneme ,“ uvádí kreativní producentka dokumentu Lenka Poláková.

zdroj: ČT