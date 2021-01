CES 2021: TCL představila OD Zero, novou generaci technologie Mini-LED

11.01.2021 21:07

Společnost TCL Electronics na veletrhu CES 2021 premiérově představila OD ZeroTM, novou generaci technologie Mini-LED. Uvedení nových televizorů TCL s vysokým výkonem, ultratenkou obrazovkou a novou technologií OD Zero bude oznámeno bezprostředně s jejich dostupností v průběhu tohoto roku.

OD Zero je technologie, která kombinuje nejnovější generaci zadního podsvícení TCL Mini-Led, staví na vlastním odborném technologickém vývoji a účinné vertikální integraci výrobního a vývojového procesu. Výsledkem je mimořádně tenký profil, jakého nebylo dosud u televizorů LED LCD dosaženo. Nová generace přináší překvapující jas, mnohem plnější barvy a přesný, konzistentní kontrast bez jakýchkoli problémů v zobrazení. OD Zero zcela překonává předchozí technologie použité u TCL Mini-LED panelů.

OD Zero v názvu popisuje optickou vzdálenost mezi vrstvami Mini-LED podsvícení a desky difuzoru LCD panelu. Tato vzdálenost byla nyní redukováno na neuvěřitelných 0 mm, což umožňuje vytvořit ultratenký a vysoce výkonný modul.

▲ OD Zero (foto: TCL)

Společnost TCL neustále investuje do vývoje nových zobrazovacích technologií. Nejnovější generace podsvícení Mini-LED se opírá o hlubokou odbornost společnosti TCL v technologiích podsvícení s aktivní maticí v mikrometrické třídě, o odbornou optimalizaci optických zásobníků a o výkonný, vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec, který dokáže rychle a pravidelně zajišťovat displeje s nejpokročilejší technologií pro TCL televizory.

Tento jedinečný soubor profesionality, vysoké odbornosti a hluboké integrace v odvětví umožňuje společnosti TCL být na čele vývoje zobrazovacích technologií, tak jak je tomu u neuvěřitelně precizní, konzistentně zářící a ultra tenké technologie OD Zero Mini-LED.

Pozoruhodný výkon

Společně s konzistentně zářivým podsvícením a novou úrovní HDR (High Dynamic Range) přináší technologie TCL OD Zero Mini-LED na barvy bohatší zobrazovací vrstvu, výraznější hloubku detailů a nepřekonatelný zážitek ze sledování obrazu s pozoruhodným a konzistentním jasem. Vysoká konzistence je dosažena omezením vzdálenosti mezi zdrojem světla a deskou difuzoru. To účinně ovládá rozsah astigmatické ostrosti, vylepšuje kontrast a minimalizuje haló efekt.

▲ OD Zero (foto: TCL)

S tisíci zónami pro lokální stmívání, které umožňuje nastavovat jas v reálném čase společně s korespondujícími oblastmi podsvícení, poskytuje TCL OD Zero Mini-LED jedinečnou preciznost v ovládání kontrastu. To vylepšuje zobrazovací výkon, odhaluje pozoruhodně přesné detaily obrazu a poskytuje zářivou bílou společně se skutečně černou. Diváci se, jako nikdy předtím, mohou těšit z realističtějšího obrazu s ještě ostřejšími detaily.

Výrazně ultratenký design

Technologie TCL OD Zero využívá menší LEDky a zcela nový design čoček s více zdroji světla, což umožňuje minimalizovat vzdálenost mezi zdrojem světla a zobrazovacím panelem až na úžasných nula (zero) milimetrů. To vylepšuje konzistentnost úrovně jasu a současně umožňuje dosahovat nových úrovní tenkého profilu pro ultratenké rozměry televizorů.

Nepřetržitý technologický vývoj

TCL využívá transformativní sílu technologie Mini-LED již od roku 2018. První Mini-LED produkty byly představeny na veletrhu IFA 2018 a od té doby do vývoje této technologie nepřestává TCL investovat. Masové výroby bylo dosaženo v roce 2019 a následně byly světově první televizory TCL Mini-LED X10 uvedeny na trh.

S výhledem do budoucnosti bude TCL pokračovat ve vývoji inovativních optických řešení s ještě menším podsvícením a designem se štíhlejšími čočkami. To umožní poskytovat obraz s nejlepší čistotou a barevným výkonem a být na čele v tomto odvětví s technologiemi TCL Mini-LED, 8K a Quantum Dot.

zdroj: TCL