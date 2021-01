Nová platforma webOS 6.0 od LG

11.01.2021 12:16

Společnost LG Electronics (LG) dnes oznámila uvedení nové verze platformy webOS s označením 6.0 pro své OLED, QNED Mini LED, NanoCell a UHD Smart TV. Ve spojení s novým dálkovým ovládačem Magic Remote tak nabízí divákům zábavnější a intuitivnější zážitek z objevování obsahu.

Vylepšená technologie LG ThinQ AI v systému webOS 6.0 podporuje nové hlasové příkazy pro služby Google Assistant i Amazon Alexa, což více než kdy dříve usnadňuje správu TV a vyhledávání ve streamovacích službách, na internetu i v televizních kanálech.

Uživatelé, kteří webOS znají, si okamžitě všimnou atraktivně aktualizované domovské obrazovky, přepracované pro snadnější použitelnost a pro uspokojení potřeb a měnících se návyků spotřebitelů při konzumaci obsahu. Nová domovská obrazovka poskytuje rychlejší přístup k nejčastěji používaným aplikacím a zefektivňuje vyhledávání obsahu pomocí doporučení, založených na preferencích uživatele a historii prohlížení. Nová domovská obrazovka, zobrazovaná na celé ploše TV, na první pohled zobrazuje preferovaný obsah i související informace a funguje jako centrální rozcestník pro nastavení a lepší využití ekosystému webOS.

▲ webOS 6.0 (foto: LG)

Kromě nového prémiového designu nabízí Magic Remote jednodušší ovládání při použití rozpoznávání hlasu, společně s podporou LG pro více různých služeb využívajících umělou inteligenci, jako LG ThinQ, Amazon Alexa nebo Google Assistant. Nový Magic Remote se snadno ovládá, je úhledný, snadno se drží i používá a nabízí uživatelsky přívětivější funkce, včetně rychlejšího propojení mezi televizorem a dalšími zařízeními. Rozšíření se dočkalo také rozhraní klávesových zkratek pro přístup k populárním poskytovatelům obsahu, jako jsou Netflix, Amazon Prime Video a Disney+.* Magic Tap, funkce využívající NFC v dálkovém ovládání Magic Remote, poskytuje okamžitý přístup k celé řadě možností sledování. Pouhým dotykem smartphonu s podporou NFC a dálkového ovladače mohou diváci sdílet obsah ze svých telefonů s televizorem nebo naopak. Uživatelé si mohou prohlížet obsah uložený ve svých mobilních telefonech na svých televizorech LG a nadále používat své oblíbené aplikace a funkce pro smartphony.

Díky nejnovější technologii umělé inteligence, hlasovému ovládání televizoru a dálkovému ovládání Magic Remote stačí divákům jen promluvit, aby získali informace, které potřebují. Magic Explorer, vylepšená verze Magic Link od LG, přináší informativní obsah související s tím, co se ukazuje na obrazovce, aby se diváci mohli dozvědět více o hercích a místech i další zajímavé informace o filmech a pořadech, které sledují. Funkce závislá na obsahu také přináší nejjednodušší a nejpřívětivější nákupní zážitky pro produkty, které se objevují na vybraných vysílacích kanálech a službách LG TV, včetně živého TV vysílání, aplikace Gallery, nastavení TV a TV průvodce, a to změnou barvy kurzoru, kdykoli má Magic Explorer informace ke sdílení.

A co víc, nová funkce Next Picks analyzuje preference diváků a vyhledává další obsah odpovídající jejich vkusu. S využitím údajů z historie prohlížení doporučuje Next Picks dva živé programy z nabídky vysílání nebo set-top-boxu a také jeden titul na VOD nebo aplikaci, které nejvíce odpovídají představám diváků, což jim ušetří čas a komplikace při hledání, co sledovat dále.

„Nejnovější verze naší uživatelsky přívětivé, otevřené televizní platformy webOS 6.0 představuje nejvýznamnější aktualizaci od doby, kdy jsme v roce 2014 webOS představili ,“ řekl Park Hyoung-sei, prezident společnosti LG Home Entertainment Company. „ S novou verzí webOS demonstruje LG svůj závazek nabízet služby, produkty a technologie, které reagují na potřeby a přání našich vážených zákazníků .“

Nejnovější televize LG s webOS 6.0 budou k vidění ve virtuálním stánku společnosti LG na veletrhu CES 2021, který začíná 11. ledna.

• Výběr klávesových zkratek se liší podle země.

** Některé funkce a služby mohou dostupné dle jazykové podpory a země použití

zdroj: LG