13E: Programy SSG SSR a rádia v jednom multiplexu

09.03.2021 19:31

DNES!

Švýcarský veřejnoprávní vysílatel SRG SSR provedl dnes ráno rekonfiguraci jednoho multiplexu na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Nově se z jednoho satelitního transpondéru vysílá všech 7 televizních programů a 26 rozhlasových stanic.

Změny proběhly na kmitočtu 10,971 GHz. Do tohoto muxu byly přidány televizní programové služby RSI La 1 HD, RSI La 2 HD a SRF info HD. První dvě stanice jsou kryptované systémy Viaccess a PanAccess pro držitele karet a modulů SRG SSR a Kabelio. Třetí uvedený kanál vysílá část programů nekódovaně ( FTA).

V rámci multiplexu na frekvenci 10,971 GHz se nově vysílají i rozhlasové stanice - konkrétně SRF 1, SRF 2 Kultur, SRF 3, SRF Virus, SRF Musikwelle, Radio RTR, Swiss Classic, Swiss Jazz, SRF 4 News, ARF 1 AG SO, SRF 1 BS, SRF 1 BE FR VS, SRF 1 LU, RTS-1ere, Espace 2, Couleur3, Option Musique, Rete Uno, Rete Due, Swiss Classique, SRF 1 SG, SRF 1 ZH SH, SRF 1 GR, Swiss Classica a Swiss Pop.

▲ Plán přechodu programů SRG SSR na nové parametry (graf: SRG SSR)

Rozhlasové stanice se vysílají nekódovaně (FTA) a jsou tedy dostupné pro všechny zájemce o bezplatné rádiové programy.

Přeladit programy SRG SSR na nové parametry si mají diváci SRG SDR a Kabelio v období mezi 12.3. a 26.5.2021. Od 12. března bude SRG SSR k programům na TP 17 vkládat rotující textovou informaci o nutnosti přeladit programy. Od 26. května do konce června se bude na TP 17 místo televizních programů vysílat statická obrazovka s informacemi o nových parametrech.

technické parametry - SRG SSR:

• TP 123: Eutelsat Hot Bird 13B (13°E), freq. 10,971 GHz, pol. H, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

technické parametry - SRG SSR (do 30.6.2021):

• TP 17: Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 11,526 GHz, pol. H, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK