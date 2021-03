Novinky Primy: Reality show Like House, magazín Na houpačce

16.03.2021 13:16

Televize Prima připravila na duben dva novinkové pořady. Rodinný magazín Na houpačce s moderátorkou Evou Čejkovou poběží od soboty 3. dubna. Na hlavním kanále pak začne i reality show Like House, přibližující život současných influencerů, na kterou se diváci mohou těšit od úterý 6. dubna každý všední den.

S nasazením nových pořadů přichází i programová změna - každý všední den bude možné sledovat primácké vlajkové seriály i v dopoledních hodinách.

„ Uvedením nových pořadů i malými úpravami v programovém schématu bychom rádi divákům zprostředkovali více zábavy pro celou rodinu. Hned po ránu se diváci mohou podívat na oblíbené seriály, jako jsou Slunečná, Sestřičky nebo Ohnivý kuře. Do odpoledního slotu přidáváme unikátní reality show LIKE HOUSE, která představí osm různorodých influencerů, známých především z raketově rostoucí sociální sítě TikTok. Ač se může zdát, že je to pořad pro mladší publikum, věříme, že tato reality show bude i pro rodiče zajímavou sondou do současného světa mladých lidí, kde sociální sítě hrají prim ,“ říká Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima.

▲ Logo Like House (foto: FTV Prima)

Reality show Like House je jedinečný formát, který nemá v českém televizním éteru obdoby. Diváci budou po dobu tří měsíců sledovat každodenní život soutěžících, jejich vztahy, radosti, strasti i to, jak se poperou s různými výzvami a soutěžemi. Influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů prostřednictvím mobilní aplikace, se stane vítězem reality show a získá výhru ve výši půl milionu korun. Zpestřením pro soutěžící i diváky budou hosté, které produkce bude průběžně do vily zvát. Mezi influencery, kteří se na začátku dubna do vily nedaleko Berouna nastěhují, jsou: Tomáš Běhounek (@t0mi.jpg), Lada Horová (@laaduska), Barbora Chvojková (@barcachvojku), Adam Kajumi (@adamkajumi), Marie Rosecká (@maru_rosecka), Barbora Stříteská (@barborastriteska), Jan Svěcený (jenisek_) a Marek Valášek (@datel_marek). Reality show startuje na hlavním kanále Prima od úterý 6. dubna a poběží každé všední pozdní odpoledne.

▲ Like House, Adam Kajumi (foto: FTV Prima)

„ Sobotní pořad Na houpačce je dalším přírůstkem do portfolia volnočasových pořadů. Je to týdeník pro každého, kdo má rád zdravý životní styl a rodinnou pohodu, proto jej nasazujeme do podvečerního slotu, kdy se u televize potkává celá rodina ,“ přibližuje další pořad Roman Mrázek.

Nový magazín Na houpačce bude plný inspirace, nápadů, ale také zábavy a toulek po České republice. Houpačka zde představuje symbol životních i ročních etap, lehkosti i radosti ze života. Redaktorka Eva Čejková v doprovodu dětí představí divákům nejen krásy českého venkova, ale prozradí i tipy do domácnosti. Kreativní duše inspiruje k tvoření, milovníky dobrého jídla zas potěší recepty z české kuchyně. Nebudou chybět ani populární témata jako upcyklace a zvelebování domova. V závěrečné části pořadu bude pravidelné okénko Eva testuje, kde diváci mohou doma otestovat produkty, které byly představeny v pořadu. Magazín Na houpačce startuje v sobotu 3. dubna od 17.55 na hlavním kanále Prima.

▲ Magazín Na houpačce (foto: FTV Prima)

Od neděle 4. dubna se pak s premiérovými díly vrací na obrazovky oblíbený, zábavně vzdělávací pořad Prima Mazlíček, který se zaměřuje na zvířata - ať už jde o ta domácí, volně žijící či hospodářská. Moderátor Jan Šťastný každou neděli dopoledne nabídne zajímavosti z domova i zahraničí pro všechny milovníky zvířat.

zdroj: Prima