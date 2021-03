ONE Championship v dubnu z Prahy na O2 TV Sport

16.03.2021 18:46

Fanoušci bojových sportů se mohou těšit na další novinky v O2 TV. Slavná organizace bojových sportů ONE Championship se vůbec poprvé představí v České republice. Galavečer ROAD TO ONE EUROPE se uskuteční 24. dubna v Praze, exkluzivní přímý přenos nabídne stanice O2 TV Sport.

Diváci se dočkají i několika českých zástupců, mezi které patří postojářská legenda Tomáš Hron nebo světový šampion v kickboxu Václav Sivák.

Od ledna vysílá televize O2 TV na kanále Premier Sport přenosy z nejprestižnější MMA organizace UFC. V programu stanice O2 TV Sport v roce 2021 nechybí ani galavečery BRAVE Combat Federation, M-1 Global nebo domácí turnaje jako Yangames Fight Night, Night of Warriors, Heroes Gate, I AM FIGHTER či MMAsters League. Nyní se k tomu přidává další atraktivní obsah.

" I v tomto roce máme v programu celou řadu galavečerů z těch nejlepších turnajů. Podařilo se nám prodloužit práva na celý ročník organizace ONE Championship, která se v dubnu poprvé představí v Evropě, a hned první zastávkou je Česká republika. To bude velký svátek pro všechny fanoušky, navíc s výraznou českou účastí. Zaměříme se ale i na další lokální galavečery, ve druhé polovině roku bychom mohli oznámit ještě jedno překvapení z domácí MMA scény ," prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

Asijská organizace ONE Championship, jež patří mezi největší globální sportovní značky, zavítá do České republiky 24. dubna v rámci projektu ROAD TO ONE EUROPE. Po listopadovém turnaji v Jekatěrinburgu je Praha první zastávkou v Evropě. Bojovat se bude ve čtyřkové pyramidě podle pravidel K-1 v osmi zemích Evropy. Na vítěze čeká postup do osmičlenného finále, z nějž vzejde šampion ONE Championship. O2 TV Sport navíc nabídne přímé přenosy ze semifinále i finále. Již dnes je jisté, že diváci uvidí v akci několik českých bojovníků. Účast potvrdil například ostřílený Tomáš Hron nebo talentovaný Václav Sivák.

zdroj: O2