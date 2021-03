Nadupaný duben na AMC

Duben na AMC přináší skutečné lahůdky - v pondělí 12. dubna ve 22:00 odstartuje druhá část šesté řady hororového seriálu Fear the Walking Dead. Čekání na kultovní seriál vám zpříjemníme pár zajímavostmi, které jste o seriálu pravděpodobně netušili.

1. Škola pro zombie

Chtěli byste si zahrát zombíka ve Fear the Walking Dead? Je to možné! Zájemci musí absolvovat 3 měsíce v tzv. škole pro chodce, kde se učí chodit, pohybovat a tvářit se jako správná zombie. Zombíci navíc musejí při natáčení mlčet. Veškeré zvuky jsou dodávány až v postprodukci.

2. Pozor na fanoušky

Herec Norman Reedus (Daryl) se účastnil Walker Stalker Conu v New Jersey, fanoušci se tam mohli pozdravit a vyfotit se svými oblíbenými hrdiny. Jedna euforická fanynka však podlehla síle okamžiku a při focení herce kousla do hrudi! Obdobně dopadl i Tyler James Williams (Noe), kterého při objetí pokousal fanoušek do ramene. Z toho vyplývá ponaučení: nezkoušejte napodobit vše, co vidíte v televizi!

3. Hlavně se nehádat

Po uvedení jednoho z dílů třetí řady přivezl muž do nemocnice nad Long Islandu svou ženu se střelným zraněním. Do lékařské zprávy uvedl, že ji postřelil při hádce o to, která z postav zemře a jak bude seriál pokračovat. Nemáme zprávy o tom, jak tento manželský svazek dopadl.

4. Selfie na place

Herci jsou známí tím, že si rádi pořizují selfie přímo na place. Štáb seriálu proto vydal nařízení, že kdo bude chycen, jak pořizuje fotky během natáčení, bude okamžitě vyhozen. Norman Reedus od první až po čtvrtou sérii obdržel celkem 25 napomenutí. Když to udělal po 26., produkce kapitulovala a přestala ho napomínat. To určitě potěší všechny milovníky sociálních sítí.

5. Jídlo je důležité

Každý herec, který natáčí scénu, kde zemře, dostane v ten den „poslední večeři“. Ta spočívá v tom, že dostane všechno, na co má chuť. Další kuriozitkou jsou stížnosti „chodců“, že maso, které v rámci scén pojídají, jim nechutná. Tvůrci jim ho tedy začali namáčet do BBQ omáčky. Od té doby žádné nové stížnosti nepřibyly.

Druhá část šesté řady plné napětí a zvratů startuje na AMC 12. dubna, 8 dílů Fear the Walking Dead se bude vysílat každé pondělí ve 22:00.

