Unikátní dokument o papeži Františkovi na Discovery

29.03.2021 21:21

Film František (Francesco) režírovaný Evgenyem Afineevskym, režisérem a producentem nominovaným na cenu Oscar, nabídne nebývalý přístup k Jeho Svatosti papeži Františkovi a intimní pohled na světového vůdce, který přistupuje ke složitým tématům s obrovskou pokorou, moudrostí a štědrostí vůči všem ostatním.

Film, který bude mít premiéru 5. dubna ve 21:00 na kanálech Discovery Channel a TLC a následně bude uveden v několika reprízách, zároveň zkoumá, jaké kroky by lidé mohli podniknout k tomu, aby vedli lepší způsob života v jednadvacátém století.

Tento celovečerní dokumentární film pojednává o problémech, jako jsou změna klimatu, migrace a uprchlíci, posílení postavení žen, sexuální zneužívání, LGBTQ, pandemie a mnoho dalších často diskutovaných témat dnešní doby. Dokument vezme diváky na cestu okolo světa, aby poukázal na neuvěřitelnou empatii papeže Františka, který i nadále inspiruje mnohé z nás k víře a naději během mimořádných životních okamžiků.

▲ Dokument František (Francesco) (foto: Discovery)

„ Velmi si vážíme možnosti participovat na tak inspirativním projektu. S režisérem Evgenyem Afineevskym je to naše již druhá spolupráce. Jsme hrdí, že se film s celosvětovým významem a dosahem z velké části vyráběl v našem studiu v Praze na Barrandově ,“ uvedl Tomáš Srovnal z postprodukčního studia PFX, které se věnuje filmovým, dokumentárním, televizním, animovaným a reklamním projektům.

Kromě bezprecedentního přístupu k papeži Františkovi se ve filmu objevují rozhovory s těmi, kteří byli součástí jeho cesty, včetně jeho synovce Josého Ignacia Bergoglia, Jeho Svatosti emeritního papeže Benedikta XVI., aktivisty za oběti sexuálního zneužívání Juana Carlose Cruze, který byl sám obětí, a sestry Normy Pimentel, obhájkyně uprchlíků. František (Francesco) kreslí portrét muže, který zasvětil svůj život propojování lidí a budování prosperující globální komunity.

Dokument František (Francesco) vyrobila společnost Discovery; režie a produkce: Evgeny Afineevsky, producenti Den Tolmor, Eric Esrailian a Teri Schwartz; výkonní producenti Ted Hope, Colleen Camp, Mark Monroe, Tomáš Srovnal, Michelle Bertrán Neve, Svetlana Chistyakova, Bonnie Abaunza, Bohdan Batruch, Regina K. Scullyová, Elba Luis Lugo, Geralyn White Dreyfous a Robert Fyvolent. Film je produkován společností Afineevsky-Tolmor Production ve spolupráci s UCLA School of Theatre, Film and Television (UCLA TFT), PFX - Postproduction and Visual Effects Studio a Diamond Docs. Dohodu vyjednala společnost ICM Partners jménem tvůrců.