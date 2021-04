Máme rádi Jiřinku - speciál k narozeninám Jiřiny Bohdalové

07.04.2021 09:45

Nejpopulárnější česká herečka, první dáma českého humoru, paní Jiřina Bohdalová, brzy oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny. K této příležitosti natočila televize Prima jako jediná s oslavenkyní speciální zábavný pořad MÁME RÁDI JIŘINKU!

Adaptaci oblíbené televizní soutěže stanice uvede v předvečer hereččina životního jubilea, tedy v neděli 2. května v hlavním vysílacím čase ve 20.15.

Během velikonočních svátků to ve studiu televize Prima žilo natáčením nových dílů zábavného pořadu Máme rádi Česko, který právě dnes slaví osm let působení na obrazovce. Jeden z nich ale bude velmi speciální...

▲ Máme rádi Jiřinku. Uvede TV Prima (foto: FTV Prima)

Třetí květnový den tohoto roku totiž oslaví nejoblíbenější česká herečka Jiřina Bohdalová těžko uvěřitelné 90. narozeniny. Těžko uvěřitelné proto, že herečka číslo na narozeninovém dortu popírá svou vitalitou. I díky té mohla Velikonoční pondělí naplnit natáčením speciálního vydání zábavného pořadu Máme rádi Česko. A protože je zcela věnované jí jakožto herecké legendě, doznalo poprvé v osmileté historii vysílání dokonce změny názvu: Máme rádi Jiřinku. „ My skutečně máme rádi Jiřinku a troufám si tvrdit, že Jiřinka má ráda nás. Jiřina Bohdalová byla, je a nepochybně ještě mnohokrát bude součástí projektů televize Prima. Vážíme si její přízně a obdivujeme její energii, kterou do každého setkání a do každé natočené minuty vkládá. Říká se, že smích prodlužuje život - myslím si, že Jiřinka je toho živoucím důkazem. Přeji jí proto za televizi Prima, aby se nikdy nepřestala smát ,“ sdělil generální ředitel televize Prima Marek Singer, který Jiřině Bohdalové bezprostředně po natáčení osobně gratuloval.

Autorem televizní narozeninové oslavy Jiřiny Bohdalové je moderátor Libor Bouček, kterého s ní pojí přátelství i vzájemný respekt. „ Těžko hledám adekvátní přívlastky, navzdory bohatství našeho jazyka mám pocit, že mi v tuhle chvíli superlativy nestačí. Jiřinka je zkrátka obdivuhodná. Můj obdiv má mnoho let, snad od chvíle, kdy jsem ji začal vnímat. A cítím vděk za to, že mám možnost být v její blízkosti, a snad mohu říct, že naše náklonnost je vzájemná. Pochopitelně mi udělalo radost, že Jiřinka s mým nápadem adaptovat pořad Máme rádi Česko, ve kterém už několikrát soutěžila, do její televizní narozeninové oslavy nadšeně souhlasila. Vytvořila neopakovatelnou atmosféru, snažili jsme se ji překvapovat, a ona překvapila nás. Ale jsem rád, že nám dovolila něco, co povolí málokomu - dojmout ji. Měl jsem možnost vidět ji během jediného večera šťastnou, překvapenou i dojatou ,“ říká moderátor pořadu a autor myšlenky Libor Bouček.

▲ Máme rádi Jiřinku. Uvede TV Prima (foto: FTV Prima)

Boučkova slova potvrdila i sama oslavenkyně. „ Držela jsem se, ale dostali mě. Já nemám moc ráda překvapení, ale kluci mi tady přichystali tolik hezkých chvil, až mě to dojalo. Připomněli mi, co jsem už dávno zapomněla. Překvapilo mě, co jsem toho natočila ,“ přiznala po natáčení Jiřina Bohdalová, která na řadu vědomostních otázek o sobě samé skutečně neznala správnou odpověď. I tak téměř tříhodinové natáčení ustála s elegancí a grácií. „ Všechny pobavila ještě před natáčením, když do studia odmítla židli s tím, že přece není stará. A v tom má sakra pravdu ,“ prozradil Libor Bouček.

Jiřinu Bohdalovou během večera čekalo nejedno překvapení. Třípatrový dort, složení soutěžících, s nimiž ji pojí životní i profesní linka, a nečekaní hudební hosté. Tým v soutěži Máme rádi Jiřinku vytvořila Bohdalová spolu s žokejem Josefem Váňou, hercem Filipem Blažkem a kapitánem týmu Vojtou Kotkem. Znalosti o sobě samé změřila s týmem Jakuba Prachaře ve složení Táňa a Vojtěch Dykovi a Ondřej Brzobohatý. Na Jiřinku čekali i další nečekaní hosté. A jedním z překvapení byla i narozeninová píseň, kterou si s Maxibandem Jana Maxiána střihli Vojta Kotek, Jakub Prachař, Ondřej Brzobohatý a Václav Noid Bárta.

Pořad MÁME RÁDI JIŘINKU uvidí diváci televize Prima v neděli 2. května ve 20.15 na Primě.

Kromě speciálního vydání Máme rádi Jiřinku! natočila Prima během velikonočních svátků dalších pět nových dílů soutěže Máme rádi Česko, v nichž svoje znalosti o Česku ještě během této jarní vysílací sezóny prokážou Jitka Schneiderová, David Matásek, Pavla Tomicová, Marek Taclík, Vendula Pizingerová, Ondřej Moravec, Radek Jaroš a další.

zdroj: FTV Prima