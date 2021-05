Nečum na mě show startuje na Prima COOL

03.05.2021 12:30

DNES!

Diváci a fanoušci plyšového delfína Adolfeena chtějí jeho novou talkshow NEČUM NA MĚ SHOW na Prima COOL! Potvrdili to během minulého týdne několika tisícovkami hlasů v anketě na webu chcinacool.cz.

Pilotní díl dosáhl na YouTube přes 175 tisíc zhlédnutí a dostal se do TOP 10 trendujících videí. A teď míří nejšílenější talkshow všech dob do vysílání stanice Prima COOL, kde odstartuje novým dílem už 3. května ve 21.00. #necumname

„ Mám neskutečnou radost. Čeká mě úplně jiná disciplína než cokoli, co jsem doposud dělal. Vnímám to jako obrovskou výzvu. A přiznávám, že jsem nervózní. Adolfeen sice vypadá sebevědomě až na půdu, furt je to ale jenom loutka. Pořád má mou ruku v těle a mluví mými hlasivkami ,“ přiznává Dominik Turza známý jako DJ Roxtar, který stojí za plyšovým delfínem. A které známé tváře si do nových dílů talkshow pozve? „ Hosty odtajníme už brzy. A můžete očekávat masakr. Adolfeen je musí rozprášit, nesmí s nimi mít slitování. Ať na mě budou režisér s dramaturgem sebevíc křičet, toho plyšového delfína neumravní .“ První díl nejšílenější talkshow všech dob odvysílá Prima COOL v pondělí 3. května ve 21.00.

▲ Nečum na mě show (foto: FTV Prima)

Plyšový maňásek Adolfeen se stal fenoménem českého internetu během první vlny koronavirové pandemie v březnu 2020. Tehdy vypustil svůj megahit Corona Firus, který má dnes na svém kontě přes tři a půl milionu zhlédnutí a delfína vystřelil na přední příčky top trendů na YouTube. Od té doby dráždí plyšák svými absurdními, sarkastickými a drzými videi, ve kterých reflektuje aktuální dění, mladé i starší diváky.

Do pilotní epizody Nečum na mě show, která je k dispozici na YouTube, si Adolfeen pozval hvězdu seriálu Slunečná Evu Burešovou, kterou mimo jiné donutil k twerkování, beatboxu nebo společnému zpěvu. S druhým hostem, věštcem Vlastou Plamínkem, pak za pomoci disko koule vyvolával ducha kartářky Jolandy.

▲ Nečum na mě show (foto: FTV Prima)

Za sarkastickým plyšákem stojí DJ Roxtar aka Dominik Turza, pro kterého je Adolfeen pomůckou po úspěšně absolvované terapii závislostí. Během pandemie totiž přišel jako tisíce dalších hudebníků o práci. „Adolfeen mě zachránil v koronakrizi, protože jako DJ se teď neuživím. Už v léčebně mě napadlo hrát si s ním, udělat mu nějakou velkou písničku - a jsem moc rád, že se to povedlo,“ říká Dominik Turza a vysvětluje, jak celý nápad vnikl: „ Adolfeen je jedenáct let stará hračka z jednoho velkýho obchodního domu s nábytkem, kterou jsem našel už v říjnu 2019 ve skříni. Když jsem si ho nasadil na ruku, vzpomněl jsem si na obrázek delfína, zní to hrozně, s hlavou Adolfa Hitlera. Pod ním bylo napsáno Adolfeen. Dostal jsem nápad. Proč tu nemít drzýho delfína s německým přízvukem a diktátorským rysy? Absolutně žádnej rasismus, nic takovýho. Jen si vezme určitý charakterový rys onoho diktátora. Začal jsem s ním jezdit po mejdanech, vystupovat a všem se to hrozně líbilo .“ Později, v roce 2020, nastoupil Dominik Turza do léčebny se závislostí na alkoholu a drogách. „ Tam mi řekli, že když už jsem čistej a pochopil jsem, o čem ten dospělej život je, tak bych mohl Adolfeena využít nějak víc, nabídnout ho lidem skrz videa, písničky. Napadlo mě napsat písničku Corona Firus a natočit s ním srandovní videa. Povedlo se to a díky Prima COOL pozná Adolfeena ještě víc lidí. Mám vystudovanou vyšší odbornou školu moderátorskou a vlastní talkshow si plním velký sen .“

Pilotní epizodu Nečum na mě show sledujte zde:

zdroj: FTV Prima