42E: Show Türk a Show Max skončily v SD, pokračují v HD

02.05.2021 16:35

Turecké privátní stanice Show Türk a Show Max ukončily na konci dubna na satelitním systému Türksat (42°E) svoji distribuci v klasickém SD rozlišení. Obě stanice je možné sledovat i nadále - v lepší technické kvalitě v HD rozlišení.

Obě stanice byly do konce minulého měsíce šířeny na kmitočtu 11,045 GHz ze satelitu Türksat 3A v silném západním svazku. Stanice Show Türk HD je na stejném transpondéru se shodným pokrytím, zatímco Show Max HD se přesunula na satelit Türksat 4A do východního svazku. To ve střední Evropě znamená, že příjem je možný s parabolami o větším rozměru (cca 120 cm).

▲ Show Türk HD - záběr z příjmu stanice

Mezinárodní kanál Show Türk HD vysílá stejný obsah jako národní verze turecké stanice Show TV. Pořady, které nemůže vysílat za hranicemi Turecka nahrazuje na mezinárodní televizní stanici jinými pořady.

▲ Show Max HD - záběr z příjmu stanice

Show Max HD vysílá především turecké seriály pro ženy. Stanice vysílá také vybrané zábavní formáty z vysílání hlavního programu Show TV, národní televizní stanice.

bývalé technické parametry - Show Türk, Show Max (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Türksat 3A (42°E), freq. 11,045 GHz, pol. H, SR 4800, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

aktuální technické parametry - Show Türk HD:

• Türksat 3A (42°E), freq. 11,053 GHz, pol. H, SR 8000, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

aktuální technické parametry - Show Max HD:

• Türksat 4A (42°E), freq. 12,209 GHz, pol. H, SR 10000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA