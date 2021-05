Super RTL opouští německý trh

31.05.2021

Po 26 letech od spuštění vysílání zmizí značka Super RTL z německého televizního trhu poté, co společnost Mediengruppe RTL Deutschland úspěšně odkoupila zbývající 50procentní podíl od společnosti BVI Television Investments, Inc., dceřiné společnosti The Walt Disney Company.

Hlavní cílová skupina stanice po této transakci se pravděpodobně nezmění.

Každý, kdo je plnoletý a zjevně se zajímá o animované seriály, nemůže potvrdit, že rodinný kanál Super RTL je lepší verzí RTL.

přesně to naznačovala jedna z nejvíce zavedených značek televizních stanic na německém mediálním trhu, kdy po spuštění vysílání v roce 1995 nejprve vynikala "paletou pestrých barev" a po několika letech se cílovým programem pro nejmladší stala lídrem trhu televizních stanic pro děti.

Od roku 2001 vysílá Super RTL dětské programy pod značkou Toggo, která je pro cílovou skupinu známější a později v červnu 2016 spustila časově posunutý kanál Toggo Plus a v loni v červnu rozhlasovou stanici Toggo Radio.

Pokud Spolkový kartelový úřad schválí úplné převzetí stanice, kterou dříve napůl vlastnila společnost Disney, chce Mediengruppe RTL na úspěchu stanice stavět.

" Program stanice jejiž řadu let známý cílové skupině pod silnou a oblíbenou značkou Toggo. Považujeme Toggo za nejdůležitější aktivum Super RTL a budeme tuto značku používat i nadále, pokud antimonopolní úřady dají zelenou ," říká Bernd Reichart, generální ředitel společnosti Mediengruppe RTL Deutschland.

Reichart popisuje kompletní akvizici Super RTL jako "jasný krok", protože RTL potřebuje silnou nabídku pro děti a rodiny.

Super RTL byla spuštěna 28. dubna 1995. Od počátku se stanice zaměřila především na děti během dne a to se dodnes nezměnilo. V posledních letech se však stal nejoblíbenějším dětským kanálem v Německu, zejména pod značkou Toggo. V cílové skupině dětí ve věku od 3 do 13 let je Super RTL dodnes lídrem trhu s průměrným podílem 21,6 procent.

Od počátku byl program Super RTL rozdělen na dvě části: od 6:00 do 20:15 hodin s pořady pro děti a od 20:15 hodiny večerní program s rodinnou zábavou.

