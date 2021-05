IRINN HD volně na 13E

30.05.2021 20:00

DNES!

Státní informační síť Íránské islámské republiky vysílá od 30. května 2021 prostřednictvím satelitu Eutelsat Hot Bird 13C (13°E) ve vysokém rozlišení (HDTV). Kanál IRINN byl překlopen z SD do lepší kvality - HD rozlišení. Stanice je součástí multiplexu IRIB na kmitočtu 10,775 GHz.

Nyní mohou Íránci žijící v Evropě nebo v severní Africe přijímat vysílání IRINN HD, doposud dostupný v Íránu mj. z pozemních vysílačů.

IRINN je součástí státní korporace vysílatele Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Tento celodenní zpravodajský a informační kanál nepřetržitě informuje diváky o všem, co souvisí s íránskou politikou, stejně tak vysílá domácí a mezinárodní události a zprávy a to každou hodinu.

▲ IRINN HD - záběr z příjmu stanice (foto: satkurier.pl)

Kromě aktuálních informací je program plný sportovních materiálů a náboženských, vědeckých a publicistických pořadů. Obsah je vysílán v perštině, některé speciální pořady jsou vyráběny v angličtině nebo arabštině. IRINN má sídlo v hlavním městě Íránu, Teheránu.

Po změně technické kvality obrazu IRINN je nutné na některých přijímačích provést nové vyhledávání. Každý přístroj na změnu parametrů může reagovat odlišně.

technické parametry - IRINN:

• Eutelsat Hot Bird 13C (13°E), freq. 10,775 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK, FTA

