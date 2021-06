Petr Čech či Karolína Plíšková podpoří O2 TV

10.06.2021 12:23

DNES!

Televizní službu O2 TV budou v nadcházejícím období reprezentovat nejslavnější zástupci českého sportu. Spojením s ambasadory upevňuje O2 TV dominanci nad sportovním obsahem.

Fanoušci se mohou těšit na Petra Čecha, jednoho z nejúspěšnějších brankářů všech dob, bojové sporty zastoupí elitní UFC zápasník Makhmud "Mach" Muradov, tenisovou linku přinese aktuálně desátá nejlepší hráčka světa Karolína Plíšková. Ambasadorský O2 TV tým doplní také vybraní hokejisté.

▲ Sportovci podpoří O2 TV (foto: O2)

" Vybrali jsme si tváře, které patří mezi největší osobnosti daného sportu. Zapojíme je do nové komunikační kampaně, ta ponese název O2 TV - MY JSME SPORT. Ambasadoři se objeví nejen v reklamních spotech nebo na sociálních sítích, ale stanou se i součástí stanice O2 TV Sport. Na řadu přijdou účasti ve studiích, netradiční pohledy do zákulisí nebo atraktivní živé vstupy ," prozradil David Daneš, ředitel marketingové komunikace v O2.

Pozvánky na přenosy z anglické Premier League, aktuální glosy fotbalového dění nebo názory na tuzemskou FORTUNA:LIGU. To vše zákazníkům O2 TV přinese legendární Petr Čech, který je považován za nejznámějšího českého sportovce současnosti.

▲ Petr Čech při natáčení v O2 TV v Portugalsku (foto: O2)

Novým ambasadorem O2 TV se stal i bojovník Makhmud Muradov, jenž si v nejprestižnější MMA organizaci UFC připsal tři slavná vítězství. S populárním Machem se diváci nebudou setkávat pouze u UFC.

V programu stanice O2 TV Sport v roce 2021 totiž nechybí ani galavečery asijské ONE Championship, BRAVE Combat Federation, M-1 Global nebo domácí turnaje jako Yangames Fight Night, Night of Warriors, Heroes Gate či MMAsters League.